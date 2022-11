Plante de los trabajadores del matadero Litera Meat

Los trabajadores del matadero Litera Meat de Binéfar han vuelto a protagonizar un plante para reclamar a la empresa el pago de las horas extraordinarias. El mayor centro cárnico de Aragón, con 1.600 empleados, ha visto alterada su actividad productiva en la mañana de este miércoles cuando a primera hora, en el momento de la apertura de las oficinas de administración, numerosos empleados se han dirigido a las ventanillas para denunciar que la nómina del mes no incluía el exceso de jornada. La protesta ha sido espontánea y se ha prolongado hasta el mediodía.

Ha sido el propio Piero Pini, que junto a sus tres hijos está al frente del grupo Pini, la empresa matriz de Litera Meat, quien ha salido a dialogar con los trabajadores. "¿Dónde está el dinero de las extra?", ha increpado un empleado. El empresario ha prometido el pago de 500 euros a todos, así como la creación de un grupo de interlocutores con representantes en todas las líneas de producción.

Han protagonizado un paro para protestar por que no habían cobrado las horas extraordinarias, mientras el sindicato CNT denuncia que se hacen más de las legalmente previstas.

Según Comisiones Obreras, mayoritario en el comité, la empresa ha impuesto una bolsa de horas donde se acumulan todas las que no se han trabajado durante la primavera y el verano, cuando se produjo un parón de la producción. En esos meses los trabajadores estuvieron recibiendo el mismo salario y ahora se va tirando de esa bolsa para hacer horas de más. Sin embargo, parte de la plantilla tiene otra visión.

Ana Sánchez, secretaria general de Industria de CC. OO., ha afirmado que esa bolsa no se negoció con los trabajadores, recordando que la de hoy es la tercera protesta por el mismo motivo. Protestas improvisadas, sin convocatoria previa, fuera de todos los procedimientos habituales.

En opinión de Sánchez, la empresa no ha sabido explicar esa bolsa de horas a los trabajadores, una plantilla con un perfil muy concreto, ya que la mayoría son inmigrantes (hay 22 nacionalidades), y ellos entienden que deben cobrar los 500 euros. "Hemos dicho a la dirección que debe negociar un acuerdo y las condiciones de la bolsa", ha declarado la representante sindical.

En marzo los trabajadores ya protagonizaron un paro, en desacuerdo con la decisión de la empresa de no seguir pagando las horas y devolverlas en días de fiesta. Entonces Litera Meat habló de "una confusión tras la reestructuración de turnos de trabajo" para cumplir la jornada de 8 horas, justificada por una disminución de producción porcina que llevó a pasar de dos turnos de trabajo a un solo turno.

Por su parte, el sindicato CNT ha manifestado que lleva años denunciando "los horarios impuestos por la empresa que superan por mucho las horas extras permitidas por ley y no se respetan los festivos ni el calendario laboral". "Muchos trabajadores han sido despedidos por reclamar sus derechos", ha explicado la responsable provincial, Pilar Acín. "Hoy al entrar a trabajar y después de cobrar ayer las nóminas sin las correspondientes horas extras que en muchos casos superan los 500euros, los trabajadores han decidido parar hasta que la empresa se comprometa a pagar y respetar tanto los horarios como el ritmo de producción que es excesivo y está provocando innumerables lesiones", ha añadido.

Según CNT, que no está presente en el comité pero tiene varios delegados, el paro, "masivo", comenzó a las ocho de la mañana y se prolongó hasta el mediodía. "No se puede canjear una hora que no se ha trabajado un día normal por la de un festivo, que se paga el doble. No se puede hacer una bolsa de horas a conveniencia de la empresa. No se puede decir a los trabajadores 'Mañana no vengáis porque no entran cerdos al matadero' y un sábado obligarles a trabajar las ocho horas que no han hecho", ha declarado. CNT asegura que ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el exceso de horas extraordinarias, por encima del límite máximo de 80 al año, "pero resulta más barato pagar las multas".