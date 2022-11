El cambio climático y la compatibilidad de usos deportivos centrarán las VII Jornadas de Derecho y Montaña de Jaca

Las Jornadas de Derecho y Montaña vuelven un año más a Jaca, en lo que será su séptima edición, los días 17 y 18 de noviembre. Profesionales de los dos ámbitos debatirán y charlarán sobre dos cuestiones fundamentalmente: el cambio medioambiental y su influencia en la montaña y la compatibilidad de usos, prohibiciones y limitaciones en dicho contexto. Las inscripciones para acudir a las jornadas ya están abiertas y se pueden formalizar enviando un correo a jornadas.derecho.montana@gmail.com, adjuntando la ficha que se puede descargar en la web jornadasderechoymontana.icahuesca.es.

“Hemos visto este verano que ha habido ayuntamientos que han prohibido ascender determinadas cumbres en los Alpes o en Montblanc, catástrofes con pérdidas de vidas, y creemos que ese cambio medioambiental y su influencia es un tema que hay que estudiar”, tal y como ha explicado Julio Rojas, co-director de las jornadas y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Huesca, que organiza esta cita junto al Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la Jacetania.

El otro eje que centrará las jornadas es la compatibilidad de usos. “Es innumerable el número de personas que acuden a realizar actividades al aire libre, sobre todo después de la pandemia, que parece que ha marcado un antes y un después”, señala Rojas. Esto provoca problemas de compatibilidad de usos, de riesgos, etc. “El senderista que se encuentra con bicicletas que van a toda velocidad, el ganadero que tiene sus animales y pasa un turista con su perro suelto, la persona que va con su perro suelto y le ataca una vaca como ocurrió en Ordesa, o el cazador al que le aparece alguien buscando setas cuando está señalizada la zona como de cacería”, ponía de ejemplos el abogado. Todas éstas son situaciones de “mucho riesgo” que se dan en la montaña “y creemos que es fundamental cómo regularlas, compatibilizarlas y si es preciso prohibir en ocasiones el acceso a determinadas montañas por el riesgo que ocasiona el cambio climático”.

Las jornadas se iniciarán con la ponencia ‘Un juzgado de alta montaña’, con María Sáenz Martínez, juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Boltaña. Se completará con una mesa debate sobre ‘Las responsabilidades penales derivadas de las actividades de montaña’, en la que intervendrán Ángel de Pedro Tomás, Magistrado Juez titular del Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca y Juez Decano de los de Huesca; Santiago Gómez Rivas, Capitán del GREIM, responsable del Área de Montaña de Jaca; y Juan José Aparicio Illana, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Huesca. La mesa estará moderada por José María Orús, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Huesca.

El viernes 18 comenzará con la ponencia ‘En la montaña. Compatibilidad de usos, prohibiciones y limitaciones’, a cargo de José María Nasarre Sarmiento, Doctor en Derecho, Director del Máster en Derecho de los Deportes de Montaña de Unizar. Y la mesa debate versará sobre ‘La compatibilidad de usos deportivos’. El cambio climático y sus efectos en las actividades en montaña, normativa y legislación aplicable, será otras de las cuestiones que se abordarán.

Alberto Ayora, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, ha señalado que tras siete años de jornadas, las ideas a debatir son “múltiples”, porque la montaña está cambiando, “es un elemento activo y las actividades y la participación en el medio natural difieren de año en año, así como la aparición de necesidades e inquietudes que están apareciendo”. Ayora también reconoce que ha habido un cambio en la cultura de seguridad, que se ha materializado en el observatorio aragonés de la montaña, “y seguimos trabajando por ese observatorio nacional de accidentes de montaña”.

Ha destacado igualmente que el cambio climático es una realidad que ha cambiado la fisionomía de las montañas. “Y aquí nace una doble necesidad, la de proteger el medio ambiente y las vidas de las personas”. Respecto a la compatibilidad de usos deportivos en la montaña, el presidente de la FEDME considera que haciendo bien las cosas “todos tenemos cabida”, y lo que hay que evitar son comportamientos indeseables o aquellos que no cumplen las normas, y que es lo que ocasiona “que se regule y restrinja determinadas libertades y accesos al medio natural”.

También se ha referido al referente que supone Jaca en cuanto a la montaña. No obstante, ha advertido de que “no hay que dormirse en los laureles” y ha mencionado la propuesta que está encima de la mesa sobre la creación de un Museo Nacional de la Montaña, “porque si no vamos a perder nuestra historia”. A este respecto ha indicado que “es necesario recoger toda la actividad que los alpinistas españoles y españolas han desempeñado, las primeras ascensiones, material que nuestros antecesores no tienen donde dejar”. Actualmente, la Oficina de la Montaña de Jaca, gestionada por la FEDME, está ordenando el archivo “que dormía” en el Servicio General de Información en Montaña, que no estaba catalogado ni clasificado y en el que se está trabajando. Ahí se han descubierto documentos inéditos que “deben tener su lugar”.

En relación a la creación de este museo, la concejal de Turismo Olvido Moratinos ha adelantado que “se está trabajando en ello, en sus inicios”, creando informes que deberán trasladarse al Gobierno de Aragón y al de España para crear un proyecto “del que también formará parte el Ejército y la Guardia Civil”. En la actualidad “tenemos ya documentos escritos para solicitar la colaboración de estas instituciones”. Por el momento, no se cuenta con ningún museo de la montaña en España, “y Jaca, como referente que es, debería albergarlo”, ya que cuenta con los condicionantes, el entorno “y consolidará la ciudad como capital de la montaña”, concluye Moratinos.