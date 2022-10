Personas sin hogar en Huesca: "Recibo 188 euros más lo de Cáritas y a veces no llego a fin de mes"

Cáritas Huesca ha reivindicado este jueves, con un gesto simbólico y la lectura de un manifiesto en la plaza Navarra, la necesidad de una vivienda digna para todos. Es una de las acciones principales de la campaña Nadie sin Hogar, que este año tiene como lema 'Fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera'. Fuera, en la calle, se quedó durante dos meses y medio Ángel, quien llegó a la capital oscense hace tres años.

"Estoy recibiendo el ingreso mínimo vital (140 euros al mes), más los 48 euros del Gobierno de Aragón y la aportación que me da Cáritas por la formación en carpintería", ha explicado durante la concentración, a la que han acudido decenas de personas portando carteles con el lema con el que este año se conmemora el Día de las Personas Sin Hogar. "Con eso tengo que pagarme una habitación y satisfacer las cosas que me hacen falta como comida, ropa... y hay veces que no llego a final de mes", ha señalado.

"Queremos visibilizar la realidad de vulnerabilidad extrema que viven las personas que se quedan al margen de las relaciones sociales, del acceso o a una vivienda digna, del empleo y de la protección social”, ha destaca Jaime Esparrach, secretario general de Cáritas Diocesana de Huesca. El Centro de Día Fogaril de esta organización en la capital oscense ha atendido a 260 personas en lo que va de año. Este dato supone un ligero ascenso con respecto a 2021, y se han realizado alrededor de 400 respuestas (intervenciones, gestiones, ayudas o servicios).

“La mayor parte de las personas que pasan por Fogaril repiten dos o tres veces al año y suelen hacer unos cinco usos en cada una de esas ocasiones”, ha explicado Javier Escalona, responsable del Centro de Día de Cáritas. Este espacio no sólo ofrece a los participantes los servicios de café, merienda y billetes sino que permite realizar escucha, apoyo, acompañamiento y derivar a otros proyectos a estas personas, además de favorecer el trabajo en red con los servicios sociales municipales. “En los últimos meses, hemos constatado un incremento considerable de personas que acuden al centro y, especialmente, nos ha llamado la atención el aumento de jóvenes”, ha apuntado Escalona.

"El acceso a la vivienda en Huesca se ha convertido en un privilegio solo al alcance

de algunas personas"

Cáritas Huesca quiere "alzar la voz una vez más para que se impulsen y ejecuten más proyectos de vivienda social y protegida, ya que el acceso a la vivienda en Huesca se ha convertido en un privilegio solo al alcance de algunas personas”, ha subrayado Esparrach. Asimismo, ha señalado que “instamos a la administración a que revise los requisitos que dan acceso a algunas retribuciones como el Ingreso Mínimo Vital, puesto que no está llegando con eficacia a las personas más necesitadas”.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, hay un 29,9% de personas sin hogar que declaran no tener ningún tipo de fuente de ingresos y solo el 32,6 % reciben alguna prestación pública. La Renta Mínima de Inserción (más específica para personas con problemas de integración) es la principal fuente de ingresos para el 7,6% de estas personas y únicamente el 5,0% indica que su mayor aportación económica es el Ingreso Mínimo Vital.

Un parque público de vivienda social

Además de acompañar a quienes sufren el 'sinhogarismo', Cáritas Huesca lleva tiempo trabajando para que no se discrimine a las personas más vulnerables en su derecho a contar con una vivienda digna. En las propuestas políticas de Cáritas Española para la II Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar 2022-30, se insiste en la necesidad de abordar a la mayor brevedad la inexistencia de un parque público de vivienda social/de emergencia para personas y familias en situación de sin techo y sin vivienda en el Estado español.