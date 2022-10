El ciclo Aplauso del Teatro Olimpia de Huesca presenta a Ángel Martín y su espectáculo '#103Noches'

El Ciclo Club Aplauso de otoño continúa en el Teatro Olimpia de Huesca con la actuación este viernes 21 de octubre (20.00) del presentador y humorista Ángel Martín. El cómico se sube por primera vez a las tablas del escenario oscense con su último espectáculo '#103Noches' y con cartel de entradas agotadas a punto de colgarse.

'#103Noches' es el nuevo show de humor del cómico español que está triunfando y llenando las salas del teatro de todo el país. Se trata de un monólogo que Ángel Martín elaboró con detalle durante el confinamiento, concretamente durante 103 noches que duró el encierro. El espectáculo, a pesar de las fechas de su creación, es una propuesta "para disfrutar de una hora y media de risas", como asegura el autor.

Dejando esa espinilla cómica en el programa de televisión 'Sé lo que hicisteis', Ángel Martín presenta con mucha ilusión su regreso a los escenarios con '#103Noches'. Invita a escuchar un monólogo fresco y de actualidad dónde la burla se centra en el duro confinamiento que pasó en soledad: "103 noches que me han servido para pensar en todo, 103 noches donde la distracción la conseguía por mí mismo".

Hacer pan, yoga, leer, zumba o pintar fueron de las actividades más rutinarias durante la cuarentena. En cambio, Ángel Martín estuvo preparado para ver la ocasión de salir y recuperar la sonrisa de todos. Por ello, asegura que este espectáculo humorístico es un 'Show in progress', un pedacito de lo que podamos ver en un futuro no muy lejano. El espectáculo no es sino un pensamiento a la vida y al universo. Noches en las que comenta el cómo para entender lo que somos y las decisiones que tomamos.

Las entradas, a punto de agotarse, se pueden adquirir en web y taquillas del Teatro Olimpia. El precio es de 20 euros en venta anticipada y de 22 euros el día de función.

El ciclo Club Apaluso está organizado por el Teatro Olimpia y el Ayuntamiento de Huesca, y cuenta con la colaboración de Eurocamion, Oscauto 2010, S.L., Joyeria Cuarzos, Radio Huesca, Lyceo Academia, Sein, Bar Mi Bar, Bar Candanchu, Asador Esperanza y Restaurante Hervy. El ciclo continuará con el último show de Joaquín Reyes, el día 12 de noviembre a las 20.30.

Ángel Martín estará el día previo, este jueves, firmando libros de su última y exitosa publicación 'Por si las voces vuelven', en la librería Santos Ochoa, a partir de las 19.00 (para poder asistir es necesario apuntarse previamente.