El 'coetasso' enciende una marea naranja y blanca en Fraga

Fraga ha dado inicio esta noche a sus esperadas fiestas del Pilar con el lanzamiento del 'coetasso', en un escenario distinto al tradicional que no ha restado emoción al momento. A las 21.30 en punto de este martes el cohete ha iluminado el cielo para dar paso a seis días de festejos. La marea humana naranja y blanca formada por los integrantes de las 200 peñas ha esperado el momento del lanzamiento desde los balcones del Instituto Musical de la capital del Bajo Cinca para empezar a corear "Oh le le/ Oh la la/ ser peñero es/ lo mejor que hay". Este año, según los presentes, se ha cantado y se ha saltado "como nunca", con más emoción, si cabe, seguramente por el paréntesis de dos años sin fiestas, y el acto ha sido todavía más multitudinario.

El protagonismo ha sido para el peñero y la peñera mayores, que se han dirigido a los presentes desde el balcón para pedir a los fragatinos que disfruten de las fiestas con responsabilidad. "Esto es increíble, no se puede describir, no esperábamos ni mucho menos tanta gente al cambiar de ubicación", ha dicho David Montull tras el acto. También Laia Silvestre estaba emocionada al ver "tanta gente, tanto apoyo y tantas ganas". El Pilar será largo (acaba el domingo), y prometen aprovechar cada momento "porque pasa volando". Han animado a sus conciudadanos a vivir intensamente cada momento, "porque como hemos visto con la pandemia, nunca se sabe".

El lanzamiento se ha realizado desde el otro extremo de la plaza de España, el lugar habitual. El Ayuntamiento no se ha podido utilizar este año por las obras de recuperación del Pozo de Hielo. Y no es el único cambio, ya que por el mismo motivo la explanada del Sotet alberga un nuevo escenario de grandes dimensiones donde se programan los espectáculos teatrales y musicales más destacados.

El alcalde, Santiago Burgos, encargado de encender el 'coetasso', ha valorado la masiva asistencia. "Ha sido un momento impresionante. La gente ha respondido y la plaza delante del Instituto Musical ha estado a tope". Burgos ha calificado de "excepcional" el discurso de los peñeros. "Todo de 10", ha añadido, recomendando a los fragatinos "que no lo quemen todo la primera noche".

Por su parte, Silvia Galindo, concejal de Fiestas, ha hablado de la "marea blanca y naranja impresionante, incluso ha superado la del 2019, la gente tenía muchas ganas, y verla saltando al ritmo de los peñeros mayores ha sido emocionante". Su recomendación es "prudencia, porque todos tenemos muchas ganas de fiesta y queremos que sean unas fiestas cívicas".

El 'coetasso' ha tenido un preludio con el tradicional volteo de campanas de las 12.00. Y aunque la fiesta ha empezado en horas nocturnas, queda una larga jornada aún por delante con una actuación musical, una longanizada en homenaje a Rogelio 'Lo Miño, el espacio Food-Truck en los Jardines Juan Carlos I, la actuación del DJ Pedro Márquez en el pabellón del Sotet (con entrada gratuita), al que seguirán en el mismo lugar La Bruixa Express y la fiesta Nostalgia. Los tres recintos peñeros congregan este año más de 200 casetas.

Como novedad, hay unos dispositivos contra agresiones sexistas. En los tres recintos peñeros están las ‘peñas Lila’, casetas voluntarias con un espacio seguro a las que acudir en caso de necesidad. El Ayuntamiento ha informado de que si en algún momento se encuentran cerradas se puede solicitar la ayuda del personal de seguridad situado en cada recinto. Además, gracias a la colaboración del IAM (Instituto Aragonés de la Mujer) el pabellón del Sotet también contará con un Punto Lila, para prevenir este tipo de comportamientos.

La fiesta ha estallado a pocas horas del día grande, el Pilar. La jornada del 12 de octubre será madrugadora. Empezará a las 8.00 con la Diana floreada a cargo de la banda de cornetas y tambores, para dar paso a las 11.30 a la ofrenda floral a la patrona. Los participantes se concentrarán minutos antes en la plaza de España para desfilar hasta la iglesia de San Pedro, donde se celebrará a las 12.00 la misa baturra en honor a la Virgen

Lo tradicional no está reñido con la diversión más alocada. A las 17.00 llegará la XXXIV Carrera de rucs entre la calle Canfranc y el Trashondos. Y a las 18.30 no podía faltar el Grand Prix, en la plaza de toros. Aquí mismo habrá un encierro infantil a las 20.00.

El espacio adecuado en el parquin del Sotet acogerá a las 19.30 el espectáculo 'Tras el Telón, en Busca del Musical'. Y a continuación, la fiesta continuará en los distintos recintos de las peñas con diversos actos. La sesión de baile será a las 23.00 será en la estación de autobuses y a la misma hora la actuación musical de tributo a Héroes del Silencio. El pabellón del Sotet pasará a ser el escenario protagonista de la noche gracias a las actividades organizadas por las peñas.