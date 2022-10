El consejero Olona dice ante los regantes que el reto es resolver la regulación del Gállego

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha manifestado que el reto es "resolver el problema de la regulación del río Gállego", cuya solución ha quedado fuera del Plan Hidrológico del Ebro 2021-2027, donde no se contempla, entre otros, el embalse de Biscarrués. "El nuevo documento no lo solventa, pero no cierra ni compromete las futuras planificaciones", ha apostillado.

Olona ha clausurado este jueves la 24.ª Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón, celebrada en Huesca y que ha abordado la ‘Modernización de regadíos y fertilización eficiente, herramientas para un regadío sostenible’. En el final de una campaña agrícola que ha estado marcada por la sequía y ante la incertidumbre sobre el comportamiento del nuevo año hidrológico, el consejero ha afirmado que "es evidente que en Aragón, y eso no es incoherente con las políticas del cambio climático, se apostará por la regulación hiperanual".

En declaraciones a los medios, ha insistido en que para producir alimentos "necesitamos agua, regadíos y tendremos dificultades, como las ha habido siempre". Ante ello, ha apuntado, que hay que poner herramientas tecnológicas, infraestructuras y mucha gestión, "que es lo que estos señores (los regantes) hacen muy bien y lo que desde el Gobierno aragonés pretendemos hacer para ayudar".

El consejero ha resaltado que en Aragón "siempre hemos tenido escasez de agua". En este sentido, ha ensalzado a las comunidades generales de regantes por la buena gestión de esta falta de agua. "Creo que este año no ha habido problema no porque haya sobrado sino porque a principios de campaña se establecieron medidas para que los agricultores pudieran planificar sus cultivos en coherencia con los recursos previsiblemente disponibles". Según ha dicho, "es un modelo del que tenemos que presumir porque se desarrolla con eficacia y paz social".

En lugar de hablar de sequía, Olona ha optado por referirse a la anormalidad de las lluvias. En el escenario que nos trae el cambio climático, "eso sí que parece claro" y por ello ha insistido en que "contra la irregularidad, regulación hiperanual".

El presidente de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas, ha agradecido al consejero que "haya hablado tan claro de la regulación del Gállego". «Debemos dejar esas visiones dogmáticas de los embalses y pensar que sirven para laminar avenidas y como reserva de agua para producir alimentos", ha precisado. Asimismo, ha lanzado al aire dos preguntas: "¿Qué sería de los caudales ambientales si en España no hubiera embalses? ¿Somos conscientes de que en España bajaría agua por los ríos tal vez 20 días al año". "Esa es la realidad y lo que nos hace afirmar que necesitamos más capacidad de regulación", ha añadido.

Autoridades invitadas a la inauguración de la jornada formativa de Riegos del Alto Aragón en Huesca. Verónica Lacasa

El otoño

Pradas ha coincidió con Olona en que ha habido muchos años de sequía pero "si viene un otoño con lluvias (como otras veces) y un invierno con nieve, podremos rellenar nuestros embalses y desarrollar una campaña ‘normal’".

Por su parte, la presidenta de la Confederación Hidrológica del Ebro (CHE), Dolores Pascual, ha señalado que la cuenca del Ebro encara con incertidumbre el nuevo período hidrológico. "Empezamos la campaña con una situación mala y esperamos que el otoño sea lluvioso y se pueda recuperar" y "si eso no fuera así, tendríamos que establecer criterios con los regantes".

Pascual ha dejado claro que "las reservas que ahora hay en los embalses y las que se pudieran aportar a lo largo del otoño e invierno siempre tienen como prioridad el abastecimiento y los caudales ecológicos".