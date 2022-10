El Alto Gállego comercializará su destino ciclista para convertirlo en referencia a nivel europeo

La Comarca Alto Gállego tiene una gran tradición ciclista, con un extenso entramado de rutas, hasta 15 puertos de montaña, conexión directa con otros territorios de interés ciclista, numerosos profesionales vinculados con la bicicleta, una amplia oferta de servicios en torno a la salud del ciclista, el territorio es escenario de importantes pruebas y muchos días de sol y temperaturas suaves entre marzo y noviembre para disfrutar de la bicicleta entre otras cuestiones. Con todo esto, el objetivo es convertirlo en un destino ciclista de primer nivel, y el ente comarcal, tras promocionar y dar a conocer el territorio, lo va a comercializar con el proyecto ‘Pirineos Alto Gállego destino ciclista’.

El objetivo es mostrar la esencia de la comarca, sus recursos turísticos y sus grandes posibilidades como destino ciclista para profesionales y amateurs, a través de un vídeo y un dossier digital. Con esto se pretende captar “un mercado europeo a través de agencias mayoristas especializadas en este segmento, con las que ya se han iniciado los contactos”, ha explicado la presidenta de la Comarca Alto Gállego Lourdes Arruebo.

Y es que este territorio ya cuenta con infraestructuras “como el espacio BTT, el primer y único bike park de uso público en Gavín, señalización en los puertos de montaña, muchos kilómetros tanto por carretera como por senderos, puntos de reparación de bicicletas y eventos importantes, que dan imagen y nombre”, añade la presidenta.

La primera fase, correspondiente a recabar todos los recursos y servicios, ya se ha realizado, lo que ha dado lugar a un dossier y “luego hay que trabajar en la creación de paquetes turísticos para ofertarlos a través de las agencias”. En este sentido destaca la participación en el proyecto de Ángel Bara, experto en este tipo de turismo que servirá de contacto con los diferentes agentes del sector ciclista.

La consejera de Turismo, Raquel Betanzos ha reseñado que este proyecto está muy enfocado al cliente extranjero, por lo que “la proyección exterior es fundamental”. “La Quebrantahuesos nació con la idea de convertir el Alto Gállego en un destino ciclista de primer orden, se ha promocionado mucho el territorio y se han creado rutas ciclistas, pero faltaba algo, tener un plan de comercialización”, asegura. Y se realizará a través de un “impulso mediante un equipo de agentes privados, que incluya guías, alquileres, restaurantes, etc”.

El vídeo, que se puede visualizar en YouTube y las redes sociales de la Comarca Alto Gállego, tiene una duración de 4 minutos y 39 segundos, “se ha creado con el objeto de la comercialización”, y en él aparecen primeros exponentes ciclistas, actuales y ex profesionales: Marina Damlaimcourt (Triatleta olímpica que ha fijado su residencia en Sabiñánigo), el ex ciclista Francisco Moreno, el profesional Jorge Arcas y Fernando Escartín, ex ciclista y actual presidente del Club Ciclista Edelweiss. También aparece Luis García Landa, vicepresidente segundo de la Comarca Alto Gállego y uno de los primeros impulsores de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos. Y en el dossier, se recoge todo lo que ofrece el territorio en cuanto al ciclismo, todos los servicios, restauración, eventos ciclistas, alojamientos, ocio, cultura, servicios de transporte, etc.