Ya hay fechas para los nuevos cierres por obras de la N-260, el principal acceso al valle de Benasque

Por tercer invierno consecutivo, el principal acceso al valle de Benasque estará condicionado por las obras de mejora que se están acometiendo en la N-260. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto fecha ya a los tres nuevos cierres que sufrirá la vía en los próximos meses: del 17 de octubre al 2 de diciembre, del 12 al 22 de diciembre y del 16 al 27 de enero.

Así se lo comunicaron el lunes a los alcaldes y empresarios de la zona los responsables del Ministerio y de la Subdelegación del Gobierno en Huesca en una reunión celebrada en Campo. Allí les anunciaron, además, que aprovecharán estos cortes para volver a actuar en el Congosto del Ventamillo para evitar nuevos desprendimientos, aunque los alcaldes (Campo, Castejón de Sos, Seira y Foradada) reivindicaron de nuevo en la necesidad de construir a medio plazo un túnel que permita salvar definitivamente este punto tan peligroso.

Ignacio García Cavero, jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en Huesca, y Silvia Salazar, subdelegada del Gobierno, justificaron los nuevos cierres por los trabajos de colocación de los voladizos para ampliar la plataforma de la N-260 ya que la maquinaria pesada que se emplea no deja espacio para mantener el tráfico. En todo caso, se habilitará paso en caso de emergencia en el menor tiempo posible.

Ante ello, los alcaldes se mostraron resignados aunque comprensivos. "Vemos que hay mucha gente trabajando y parecen ir a buen ritmo y nos toca aguantar, aunque es cierto que la afección para los usuarios es enorme", destaca José Manuel Abad, alcalde de Castejón de Sos.

Los empresarios turísticos temen que estos cortes afecten a la afluencia de esquiadores durante el inicio de la temporada. Mientras, Avanza, la compañía de autobuses que cubre la ruta hacia el valle también lamentó el encarecimiento de costes que supone el rodeo por el Eje del Isábena (A-1605). Además, los alcaldes pidieron a la Subdelegación que medie para que se permita establecer una parada de bus en Laspaúles ya que actualmente nos vecinos tienen que ir hasta Castejón de Sos al no existir autorización para coger y dejar viajeros allí, "algo surrealista", lamentaron.

Por otra parte, desde el Ministerio explicaron que disponen de una partida económica adicional para poder reforzar la seguridad del Congosto del Ventamillo sosteniendo los grandes bloques que están inestables y con riesgo de caída sobre la carretera, después de un estudio realizado con drones. Para ello, se colocarán bulones, mallas y redes de cable en la ladera. En total, la actuación abarcará unos 700 metros que se sumarán a los otros 700 en los que ya se intervino con esta misma solución técnica.

"No podemos poner ningún pero a que se gane en seguridad en el Ventamillo, pero aprovechamos para reivindicar que en lo que deberíamos empujar todos es para hacer un túnel entre Seira y El Run que es lo que daría la solución definitiva. Porque si vuelve a bajar un gran desprendimiento como ha ocurrido en los últimos años, esas medidas no van a hacer nada", advierte José Manuel Abad, quien al menos ve con esperanza que el Ministerio no lo descarta definitivamente.

Estas obras adicionales provocarán importantes afecciones a los vecinos de Seira, que se quedarán incomunicados por el norte y por el sur salvo en determinadas franjas horarias que sí tendrán paso hacia Castejón de Sos (de 8.00 a 9.00, de 11.00 a 12.00, de14.00 a 16.00 y de 20.00 a 22.00).

Cabe recordar que el plazo final de ejecución de la mejora de la N-260 está fijado para finales de 2023 o principios de 2024. "Todas las obras públicas de envergadura no suelen cumplir el plazo ni el presupuesto y con las dificultades que está teniendo esta, soy un poco pesimista, aunque ya me gustaría", admite el alcalde de Castejón de Sos.