Un aula móvil lleva la formación del cuidado de mayores a zonas despobladas

El Proyecto Rural Needs se moviliza este mes de octubre para llevar formación sociosanitaria a los cuidadores de zonas despobladas a través de un aula móvil. En ese mes se desplazará a cinco localidades del norte de España, tres de ellas en Aragón. SEAS (Estudios Superiores Abiertos), una entidad perteneciente al Grupo San Valero, ha desarrollado el proyecto europeo Rural Needs and Mobile Learning con el apoyo de la Comisión Europea y Cofinanciación Erasmus+.

Según los promotores, "se pretende ofrecer un nuevo enfoque de aprendizaje destinado a cubrir las necesidades específicas relacionadas con el empleo y la inclusión social en zonas europeas con una baja densidad de población y que se encuentran en condiciones desfavorables respecto a otros municipios de mayor población". Y se da la posibilidad de realizar cursos gratuitos de cuidado de personas en el domicilio.

El aula móvil recalará en Jaca (lunes 17 de octubre) y Chimillas (martes, 18) en la provincia de Huesca; y en Teruel capital (miércoles, 19). También pasará por San Esteban de Gormaz, en Soria, y Cervera de Pisuerga, en Palencia (viernes 21). Allí se celebrarán las jornadas 'Nuevos Enfoques de Formación en Atención Sociosanitaria y Ayuda a la Dependencia en el Medio Rural Europeo'. La inscripción es abierta y gratuita (se puede realizar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3SiNGdc).

Las jornadas se desarrollarán conjuntamente con Vitalia, entidad especializada en el cuidado de las personas mayores y en la prevención de su deterioro físico y cognitivo, mejorando así la calidad de vida de los mayores y sus familias. Cuentan también con el respaldo del ayuntamiento de cada localidad y de las consejerías de sanidad de ambas comunidades autónomas, Aragón y Castilla y León.

Durante las mismas se profundizará en temas relacionados con el futuro de las residencias de mayores, la soledad en edades avanzadas y el apoyo necesario en el hogar, así como en conocer de cerca el trabajo que se realiza en muchas residencias y centros de día.

Se desarrollará además una sesión práctica sobre 'Empatía y ética en los cuidados'. Las sesiones se completarán con espacios de networking. Además existe la posibilidad de que la población de estos y otros municipios pueda realizar de forma gratuita el Curso de Servicios de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio desarrollado dentro del marco del mismo proyecto.