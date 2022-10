La DGA estudia emprender acciones por el derrumbe del puente de hierro de Sijena

El director general de Carreteras del Gobierno de Aragón, Bizén Fuster, ha confirmado este martes que su departamento "actuará en consecuencia" si se confirma que el hundimiento del puente de hierro de Villanueva de Sijena se produjo por el exceso de peso del vehículo que circulaba por la infraestructura. De confirmarse, la DGA podría exigir a la empresa responsabilidades patrimoniales por los daños ocasionados.

Para Fuster, "lo primero", ha dicho, es conocer las conclusiones de los informes que están elaborando los técnicos del departamento de Carreteras, que siguen trabajando en la zona, así como la información recopilada por los agentes de Tráfico de la Guardia Civil. Al existir una vía alternativa para acceder a las fincas agrícolas a las que daba acceso la infraestructura, situada en una vía secundaria, la HU-833, el director general de Carreteras ha insistido en que la situación puede estudiarse "sin prisas", ya que lo "importante" es que los usuarios cuentan con otro paso cercano. De hecho, existe otro puente a escasa distancia que da acceso a la misma zona.

Según ha detallado Fuster, el camión siniestrado, que transportaba una máquina niveladora, sumaba un peso de 57 toneladas y por lo tanto, excedía el tope genérico permitido (40 toneladas) para circular sin una autorización especial por la red autonómica. "No se trata de que pudiera o no atravesar el puente; no se puede circular por ninguna vía con ese peso sin un permiso especial", ha señalado. La autorización debería haber sido solicitada a Tráfico y después, informada al titular de la vía afectada, el Gobierno de Aragón, donde, según Fuster, no consta escrito alguno. "La prohibición que tiene el puente es la prohibición genérica de toda la vía, que son 40 toneladas. No se puede circular con ese peso por ningún tramo sin autorización y menos por un puente de estas características", ha insistido.

De este modo, si se confirma la falta de la autorización con Tráfico, y el hecho de que "efectivamente" el derrumbe fue por el exceso de peso, Fuster ha señalado que su departamento "actuará en consecuencia". "Si se constata, y los informes lo acreditan, iniciaremos el procedimiento por los daños ocasionados", ha indicado.

Por otro lado, el director general de Carreteras ha insistido en que "no constaban ni informes ni quejas específicas sobre daños estructurales", únicamente se había advertido sobre las deficiencias del firme, que fueron subsanadas con una operación de bacheo. También ha admitido que sufría lesiones superficiales como la visible corrosión del hierro de las pasarelas peatonales. "Pero –ha insistido- una cosa es que haya una pieza corroída en la parte superior y otra que haya daños en la estructura".

Acerca de la posibilidad de reconstruir la infraestructura, utilizada fundamentalmente por agricultores y ganaderos de la zona, ha vuelto a insistir en que se puede estudiar "sin prisas" al existir un acceso alternativo. Según ha explicado, la decisión será tomada en base a los informes técnicos, los costes económicos o el flujo de tráfico. También se escuchará la opinión de los municipios afectados, fundamentalmente Sena y Villanueva, cuyos vecinos eran los que más utilizaban el centenario puente. Y aquí hay dos posturas diferentes.

Para el alcalde de Villanueva de Sijena, José Jaime Castellón, lo más acertado sería apostar por su reconstrucción, por el hecho de que el hundimiento solo ha afectado al último de los tres tramos y por tratarse de una infraestructura emblemática en Los Monegros. El puente es escenario de reportajes de bodas, pruebas deportivas o rodajes.

"Nos parece lo más lógico, ya que solo se ha caído un tercio, unos 40 metros, y el resto sigue en pie. El tramo hundido es el que estaba más deteriorado, por las escorrentías de agua y el flujo del río", ha indicado el primer edil, que ya mantuvo este lunes un primer contacto telefónico con el director general de Carreteras.

Por su parte, el alcalde de Sena, Javier Felipe, aboga por construir un puente nuevo en una ubicación diferente. "Para nosotros, lo ideal sería levantar un puente nuevo enfrente de la zona de huertas, ya que ofrecería un paso más cercano a la población y directo a las fincas. Además, al haber menos altura sobre el cauce, sería más sencillo y seguro", ha indicado. Los vecinos de Sena eran los principales usuarios del puente de hierro, que fue construido en la década de 1910. A excepción de un repintado en 1945, no había sido objeto de obras de reparación o mantenimiento.