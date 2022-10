El Ayuntamiento de Jaca y el Ministerio planean trasladar la comisaría al antiguo tanatorio

El Ayuntamiento de Jaca y el Ministerio del Interior planean trasladar la actual comisaría de la Policía Nacional a una nueva ubicación, el antiguo matadero municipal ubicado en el Llano de la Victoria y que está ahora cerrado. Se daría solución de esta forma a las reiteradas denuncias que viene realizando el sindicato policial Jupol sobre la mala situación de las dependencias que, a su juicio, no reúnen las condiciones necesarias para un uso policial, ni ofrece un servicio digno al ciudadano, ni garantiza a los agentes unas condiciones mínimas de calidad y seguridad.

La nueva comisaría saldría del centro a la periferia, de manera que liberaría las plazas de aparcamiento actuales y también estaría más cerca del cuartel de Policía Loca. Sin embargo, el proyecto está de momento paralizado porque no está resuelta la concesión del antiguo tanatorio, que es de una UTE formada por el consistorio jaqués y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que construyó la instalación, además de una funeraria que cambió de propietario.

Según explican fuentes municipales, el problema de este enquistamiento se debe a que no se ha llegado a un acuerdo económico con FCC para que el Ayuntamiento asuma la concesión y así poder ceder el inmueble a uso policial. “De momento no se ha producido esa reversión porque todavía no hay acuerdo con FCC. Pero tanto el Ayuntamiento, como el Ministerio de Interior y la Policía Nacional estamos de acuerdo en la nueva ubicación de la comisaría, donde no habría problemas de aparcamiento para los vehículos policiales”, explican.

Precisamente este martes, en vísperas de la celebración del Día de la Policía en Huesca, el sindicato Jupol ha insistido en esta reivindicación asegurando que el emplazamiento elegido solucionaría la problemática actual que afecta a las plantillas de Jaca y Canfranc e incluso otras unidades que se desplazan habitualmente hasta la capital jaquesa o la frontera. Sin embargo, muestra su inquietud por el “enquistamiento” sobre el traslado de las dependencias y por ello incluso piden la mediación de la Subdelegación del Gobierno con la empresa FCC para que liberalice la UTE del tanatorio municipal.

También aseguraron estar "enormemente preocupados" por la situación psicosocial de los integrantes de la plantilla de Canfranc debido al "empobrecimiento del ambiente laboral desde la llegada del jefe de esas dependencias". Al respecto, apelan a que el comisario provincial, Luis Fernando Ascaso, se implique para solucionar la situación.

En su lista de reivindicaciones incluyeron también la de actualizar el catálogo de puestos de trabajo de la comisaría provincial "porque lleva más de diez años desfasado"; y dotar de más personal y mejores medios a la Unidad de Policía Adscrita del Gobierno de Aragón "porque cada vez tiene más competencias";

Jupol felicita especialmente a los compañeros que serán condecorados este miércoles en el acto que celebrará la comisaría de Huesca en la plaza López Allué a partir de las 12.00, aunque critica que no se haya incluido al grupo 1º de Estupefacientes de Policía Judicial "porque es un referente a nivel nacional logrando aprehensiones de gran importancia pero su labor no se ha visto recompensada un año más".