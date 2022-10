Un mural refleja en Jaca los oficios del pueblo gitano en relación con el Camino de Santiago

El arte mural está muy presente en Jaca con dos obras, una del Nicolás Romero que vincula a jóvenes y adultos de la Comunidad Gitana con el Camino de Santiago, y otra de Marta Lapeña, realizada la semana pasada y que relaciona la ruta jacobea con dicha comunidad. Estos murales se pueden contemplar en la pared lateral del centro de educación de adultos Rafael Andolz de Jaca y en la calle Doctor Enrique Balcells, junto al IES Domingo Miral.

Ambos proyectos forman parte de la iniciativa que pone en valor el patrimonio inmaterial del Camino de Santiago 'Camino Xacobeo 2021. Una ruta por los territorios de nuestro imaginario', vinculado a los distintos Caminos. Surge a iniciativa de Acción Cultural Española con el objetivo de facilitar una programación cultural específica a la conmemoración del Xacobeo 2021 que acompaña a las demás iniciativas ya previstas.

Este proyecto transcurre en dos líneas de trabajo, una científica, de identificación y estudio de aspectos del patrimonio cultural inmaterial; en este caso concreto realizada por Felix A. Rivas; y otra artística, que supone la creación de un proyecto artístico fundamentado en la realización de residencias creativas, en colaboración con entidades locales de las Comunidades Autónomas vinculadas al proyecto.

La identificación de las distintas manifestaciones culturales integrantes del patrimonio inmaterial vinculado al Camino de Santiago se ha realizado a partir de las propuestas hechas por las Direcciones Generales de Patrimonio de las distintas Comunidades Autónomas participantes en el proyecto.

Cada Comunidad Autónoma ha propuesto seis manifestaciones culturales vinculadas al Camino de Santiago identificando su vulnerabilidad. Este trabajo tuvo como resultado la identificación de 24 manifestaciones culturales en ocho comunidades autónomas que constituyen el eje de trabajo de las acciones artísticas que se van a desarrollar en cada territorio.

Desde Patrimonio en la comunidad de Aragón se ha propuesto trabajar con los oficios del pueblo gitano y su relación con el Camino de Santiago. Los dos proyectos que se han llevado a cabo en Aragón son de arte mural. El primero se desarrolló en julio con el artista Nicolás Romero. Y el segundo no estaba destinado a realizarse en Jaca pero por requisitos de plazos, lo ofrecieron y no se quiso perder la oportunidad. La artista elegida para esta segunda residencia fue Marta Lapeña. Esta artista estuvo trabajando la semana pasada en Jaca y el jueves ya dio por concluido el trabajo. La elaboración comenzó con una reunión con chicas jóvenes y niñas de etnia gitana que mostraron y explicaron a Marta elementos importantes de sus cultura para que sirvieran de inspiración. Chicas que han estado siguiendo los avances in situ con la artista, en la calle Doctor Enrique Balcells.

Para ambos murales coordinados por las áreas de Acción Social de la Comarca de la Jacetania y Juventud del Ayuntamiento y Comarca, han estado involucradas las mediadoras del pueblo Gitano, que trabajan en ambas instituciones, y los animadores socioculturales.