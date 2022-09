Las causas y escenarios en la gestión de crisis, a debate en la primera jornada del Curso Internacional de Defensa de Jaca

El teniente general Fernando López del Pozo, director general de Política de Defensa, ha pronunciado la conferencia inaugural del XXIX Curso Internacional de Defensa, organizado por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, en el que se analizarán ‘Los modelos de gestión de crisis a debate’. Para esta edición, que se celebrará hasta próximo viernes 30 de septiembre en el Palacio de Congresos de Jaca, hay 150 alumnos matriculados. Durante esta semana se hablará de las causas y escenarios de la gestión de crisis, así como de casos que tienen lugar en la OTAN, como el de Afagnistán, la Unión Europea, con la misión española en Mali y en España, con el papel de la Unidad Militar de Emergencias, las FAS y la Guardia Civil en las operaciones de gestión de crisis.

El director general de Política de Defensa ha estado acompañado en la mesa inaugural por el General Director de la AGM, Manuel Pérez López; el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón; la subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar; el secretario general técnico del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Pinedo, y la vicerrectora para el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza.

En esta primera jornada, los ponentes han establecido las bases sobre la forma de gestionar las crisis que afectan a España y a las organizaciones de seguridad y defensa a las que pertenece nuestro país. Y es que, tal y como han destacado distintos ponentes durante la jornada, “en poco menos de un año hemos asistido a la polémica finalización de la acción internacional en Afganistán y a la invasión de Ucrania por parte de Rusia”.

Además de la situación en estos dos escenarios, el teniente general Fernando López del Pozo se ha referido al Sahel y a Oriente Medio y Próximo. De una forma singular en cada uno, ha transmitido la idea de que “las crisis se van produciendo de manera bastante incontrolada y con una evolución difícil de predecir, y la política de Defensa lo que trata es de velar por los intereses nacionales y garantizar el bienestar ciudadano”.

Para ello, “hacen falta recursos de todo tipo, no solo financieros, sino también humanos”. En su intervención, ha puesto el ejemplo de la guerra de Ucrania “donde son necesarias muchas capacidades militares que no se pueden improvisar; no se pueden fabricar el armamento o los vehículos y aviones de combate en pocos meses, ni instruir al personal. Hace falta mucho tiempo para estar bien preparados y poder ejercer con eficacia la labor de disuasión”.

En este sentido, el teniente general Fernando López del Pozo ha señalado que “no se pueden garantizar los derechos fundamentales de los españoles si no hay seguridad”. Y ha insistido en que “la política de Defensa tiene que estar siempre presente y son los propios ciudadanos los que deben pedir que así sea porque la soberanía recae en ellos”.

A continuación, el subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Carlos Echeverría, y el profesor de Seguridad Internacional de este mismo instituto, Félix Arteaga, han participado en una mesa redonda sobre 'Causas y escenarios de la gestión de crisis'. La mesa ha estado moderada por el periodista Ángel Expósito, director y presentador del programa La Linterna de Cope.

Ángel Expósito se ha referido a la reciente Cumbre de la OTAN celebrada en España en la que se habló de la situación de África, “que está tan cerca de nuestro país y miramos tan poco a sus problemas y conflictos; deberíamos prestar más atención a este continente pensando en el papel que pueda tener en él la Alianza Atlántica, que me parece muy interesante”.

El profesor Carlos Echevarría ha señalado que “aunque la inercia al hablar de crisis enseguida nos lleva a Afganistán o al Sahel, no hay que olvidar las que se producen en suelo europeo y español como las aspiraciones secesionistas o el incremento de la amenaza del terrorismo yihadista y su radicalización, que en el caso de España suponen un desafío a la seguridad nacional”.

A su juicio, “todas las crisis vividas nos dan unas lecciones y son una invitación a la reflexión para las autoridades y la ciudadanía, porque algunas se generan por malas decisiones o desatención de determinados escenarios”. En este sentido, el profesor Echeverría ha hecho hincapié en que, sobre todo los jóvenes, “sepan que de algunas decisiones políticas se puede acabar en escenarios de conflicto que se podrían evitar sabiendo lo que ocurrió en otros lugares”.

Por último, ha insistido en que “en el ámbito de la política de Defensa no se puede improvisar”. “En los próximos años los escenarios mundiales a los que nos vamos a enfrentar van a ser muy exigentes, volátiles y peligrosos, con conflictos híbridos y, en el caso de España, con una vecindad complicada con Marruecos y Argelia”. Todo ello, ha dicho, “exige que al hablar de una disuasión necesaria, los ciudadanos entiendan que el gasto en Defensa es una inversión de futuro”.

Félix Arteaga ha concluido que “el papel de las Fuerzas Armadas varía según el tipo de conflicto; ha pasado de tener un valor fundamental y decisivo en las guerras donde eran los militares los que gestionaban los conflictos; luego ha pasado a un nivel político militar donde los militares ejecutan, pero la capacidad de decisión de los políticos es muy importante y, finalmente, en las crisis de futuro, el papel de los militares es de apoyo con participación no solo de fuerzas políticas sino de otros actores civiles”.