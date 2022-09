Más de 1.300 personas tiñen Jaca de rojo para luchar contra la enfermedad de Duchenne

La carrera benéfica 'Jaca lucha contra Duchenne' ha congregado este sábado a más de 1.300 personas en la capital jacetana, con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad y recaudar fondos para la investigación. Su precursor y organizador, Quique Grávalos, que padece la Distrofia Muscular de Duchenne, se ha mostrado muy agradecido con toda la gente que ha participado en el evento, que comenzaba este sábado a las 12.00 y se prolongaba durante toda la tarde con animación musical. Y es que además de los inscritos, han sido más de 70 empresas las que han colaborado con la causa, así como asociaciones, entidades y colectivos locales. Todos han hecho posible esta entrañable jornada que también ha reunido a familias llegadas de diferentes puntos del país con jóvenes afectados por la enfermedad.

Ha sido un día para disfrutar del deporte, dar a conocer esta enfermedad denominada rara y colaborar en la causa. Familias enteras, grupos de amigos, niños, adultos, nadie ha querido perderse esta cita solidaria. Tras la carrera popular, de 5 kilómetros por las calles de la ciudad, que los participantes han realizado corriendo o caminando, ha habido una comida para los participantes, con más de 400 comensales, sorteos de regalos y música durante toda la tarde.

Carrera popular de 5 kilómetros en Jaca. L. Z.

Duchenne es una enfermedad de distrofia muscular, que por genética y desde el nacimiento, afecta a los músculos. "Se detecta a los 5 o 6 años, aunque los padres ya notan síntomas antes en la manera de andar, se pierde agilidad y movimiento hasta que acabas en una silla de ruedas", recordaba Quique. Ahora y gracias a la investigación, se ha avanzado "y aunque la esperanza de vida eran 30 años cuando yo tenía 10, ahora tengo 40. He tenido la suerte de que me ha ido bien, pero a otros no y por eso hay que seguir luchando".