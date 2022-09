Consumo Aragón edita un folleto de lectura fácil para informar sobre la cuenta de pago básica

Informar sobre qué es la Cuenta de Pago Básica y difundir este contenido entre el mayor público posible son los objetivos del folleto elaborado por el Gobierno de Aragón que este jueves se ha presentado en las instalaciones de Valentia, en Huesca. "Hablamos de un tipo de cuenta bancaria de la que pueden beneficiarse personas que están en situación de vulnerabilidad o exclusión financiera y sobre la que todas las entidades deben informar. Disponer de una cuenta bancaria es necesario para todos y también es un derecho" ha explicado el director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez.

"El otro objetivo que perseguimos –ha detallado el director general- es que esta información llegue al mayor número posible de personas y, por eso, se ha editado en formato de lectura fácil, un mandato que recoge nuestro ordenamiento jurídico para facilitar la integración y eliminar obstáculos que impidan la participación social y la igualdad de derechos ante la ley".

De esta forma, el folleto –que responde a cuestiones básicas sobre qué se puede hacer con la cuenta, quién puede acceder a ella o qué finalidad tiene- se presenta con pictogramas y lenguaje accesible. Durante la presentación, el director general ha estado acompañado de la gerente de Valentia, Sara Comenge y por el coordinador del servicio Creando Espacios Accesibles, Santiago Aguado.

En primera instancia se van a distribuir mil folletos para que puedan llegar a los colectivos destinatarios, y al personal de atención a los mismos, además de darle difusión universal en la web (https://www.aragon.es/-/consumo-aragon), en la que se mantendrá actualizado su contenido, ya que la materia de consumo se adapta a las realidades sociales, y nace con la vocación de integración y transversalidad.

Requisitos

La Cuenta de Pago Básica es un recurso al que pueden acceder los ciudadanos en situación de vulnerabilidad o exclusión financiera; estas cuentas pueden ser totalmente gratuitas, o tener un coste máximo de tres euros al mes y no obligan al titular a vincularse a las entidades con otros productos financieros.

Las personas que pueden solicitar una Cuenta de Pago Básica totalmente gratuita deben residir legalmente en la UE, aunque no se tenga domicilio fijo; ser solicitantes de asilo, o no tener permiso de residencia y estar en situación excepcional que impida la expulsión del país (mujeres embarazadas, por ejemplo) o ser víctimas de mal trato o explotación sexual. En cuanto a los ingresos, estos varían en función de la situación (no superar dos veces el IPREM para personas no integradas en ninguna unidad familiar o no hacerlo en tres veces para unidades familiares numerosas de cuatro o más miembros, por citar dos ejemplos).

Los pictogramas utilizados para la elaboración de estos folletos son de ARASAAC, el Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa. Esta iniciativa nació en 2007 a través de un grupo de trabajo con personal del CATEDU y del Colegio Público de Educación Especial Alborada, con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.