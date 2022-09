Santiago Gómez: "El trabajo del Greim es vocacional. Si hay un rescate complicado, todos quieren ir"

El Premio Heraldo 2022 a los Valores Humanos y el Conocimiento ha recaído en los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), uno de los más reconocidos de la Guardia Civil. El jurado tuvo en cuenta el ejemplo diario de superación de este cuerpo de élite, que demuestra a la ciudadanía en cada uno de los rescates sus valores de responsabilidad, dedicación, esfuerzo y valentía, y representa además un firme compromiso de toda la institución con el territorio. Al frente del Área de Montaña de Jaca está el capitán Santiago Gómez Rivas (Jaca, 1989), que manda las unidades de Aragón y Navarra.

Aragón se cita como ejemplo del modelo más eficaz de rescate del país. ¿Cuáles son las claves de este éxito?

Las claves son la experiencia de la Guardia Civil y la constante evolución… Por muy buenos que nos creamos siempre intentamos mejorar, y en la historia del Servicio de Montaña se ve la evolución. El modelo aragonés se ha exportado y se habla mucho en otras Comunidades, incluso internacionalmente, por la introducción del sanitario en el equipo de rescate. Somos tres elementos: los especialistas en montaña, los sanitarios y los pilotos del helicóptero. Tenemos que estar perfectamente coordinados y remar en la misma dirección.

En España hay muchos modelos de rescate. ¿Qué los diferencia de otras autonomías?

Todos son válidos. La Guardia Civil está presente en toda España y tiene más de 50 años de experiencia en el rescate, y mucha relación con organismos internacionales. Estamos en la Comisión Internacional de Socorro Alpino como miembros con la cualificación más alta.

La diferencia con otros cuerpos que no son policiales es la parte de la investigación. Actuamos como Policía Judicial. El rescate no acaba cuando evacuamos a una persona sino cuando finalizamos la investigación del accidente. Esto se aplica a campañas de prevención, pero sobre todo es importante para determinar si hay alguna responsabilidad civil o penal. Los cuerpos no policiales no tienen esa función.

Es quizá la parte menos conocida de su trabajo.

Es la que puede parecer menos divertida pero es fundamental hacer bien el trabajo. Cuando una persona tiene un accidente y sufre un daño, si no ha sido su responsabilidad, puede tener derecho a una compensación económica.

Santiago Gómez, en el almacén del cuartel de Jaca donde se guarda el material que utiliza el Greim en los rescates. Verónica Lacasa

Como usted ha dicho, el rescate se apoya en tres patas: el Greim, las unidades aéreas y el servicio del 061, o lo que es lo mismo, especialización, rapidez de respuesta y atención ‘in situ’ de los accidentados.

La atención ‘in situ’ es vital. A la hora de realizar un rescate, cuando una persona tiene una fractura o una herida muy dolorosa y está gritando, el que llegue el sanitario y le pueda administrar analgesia, nos genera menos estrés.

Se ha demostrado con estudios el beneficio económico para el sistema sanitario. Pese al coste que conlleva tener a esos especialistas, médicos que también son montañeros, supone un ahorro en cuanto al tratamiento de las lesiones posteriores.

La incorporación de los helicópteros también fue una revolución en el socorro alpino. ¿Ahora sería imposible atender 20 rescates en un fin de semana, como han tenido este verano, sin el apoyo de las unidades aéreas?

Sería prácticamente inviable. Si tenemos que evacuar a un lesionado en una pierna durante cinco horas en camilla, es tiempo en el cual no podemos participar en otro auxilio, y no bastan dos para hacer el porteo. El rescate ahora sería inconcebible sin helicóptero.

Siempre han reivindicado el carácter público y gratuito del servicio.

La Guardia Civil es un cuerpo benemérito. Estamos para ayudar a los demás. Es nuestro trabajo y nos encanta. Igual que si una persona tiene un accidente en otro sitio, se le va a atender, en la montaña, que es una zona más complicada, vamos nosotros. Simplemente eso.

Y, sin embargo, el debate sobre el pago de los rescates es recurrente.

Pero la Guardia Civil no entra en él. La Dirección General ya dijo que no está sobre la mesa. Si pensaran que vamos a cobrarles, mucha gente no nos llamaría y se agravaría la situación del herido. Tendríamos accidentes más graves o mortales por intentar resolver la lesión por su cuenta, o la recuperación sería más lenta.

No les gusta hablar de comportamientos negligentes.

Se piensa que el elevado número de rescates se debe a negligencias, pero no lo creemos. Simplemente hay muchísima gente, susceptible de sufrir un accidente. Después de la pandemia hubo un boom de practicantes de actividades en la naturaleza. A más personas, más accidentes.

Pero es probable que algunas de las 20 personas rescatadas en un fin de semana hayan cometido alguna imprudencia.

Lo que hay que hacer es una buena planificación de la actividad y tomar todas las medidas para minimizar el riesgo, con mejor material, mayor experiencia…. Ir con una bota que te cubra el tobillo evitaría muchas lesiones, pero no existe el riesgo cero. Nosotros también tenemos accidentes en rescates o entrenamientos. No hay tantos casos de negligencia, lo que ocurre es que llama la atencion que alguien vaya en chanclas al monte.

Otro verano sin descanso. En 2021 atendieron más de 450 rescates. ¿Esperan superar esta cifra récord en 2022?

Hemos tenido un verano de muchísimo trabajo. Es verdad que ha habido menos fallecidos y menos rescates complicados. Las unidades se han reforzado con agentes de otros sitios de España y de la Jefatura y hemos tenido el apoyo de los dos helicópteros. El año pasado, por la pandemia, casi no se hicieron rescates en los primeros meses. Seguro que en 2022 superaremos las cifras, y es posible que a final de septiembre ya hayamos hecho más que en el 2021, y que pasemos probablemente de 500 este año. Es verdad que en el Aneto, con los avisos a principios de temporada, se han reducido los accidentes, pero en Ordesa ha habido muchísimos. Y se ha asistido a bastantes personas por patologías relacionadas con el calor: insolaciones, deshidrataciones, agotamiento...

¿Les preocupa esta tendencia creciente? En 1997 se saltó la barrera de los 200. Cinco años después la de los 300. Y en la última década no se ha bajado de los 400. Parece que la curva no tiene freno.

Nos preocupa sobre todo cuando son accidentes evitables o en el mismo sitio, por eso intentamos trabajar en la prevención. Se creó el Observatorio de la Montaña de Aragón, se mueven más los avisos por las redes sociales... Se difundieron muchas alertas respecto al Aneto y está surtiendo efecto. Pero también entendemos que si cada vez hay más gente en la montaña, cada vez tendremos más trabajo. Esperemos que algún día se estabilice la curva. Yo no había visto un agosto como el del año pasado. Solo ese mes hubo 120 rescates en Huesca, cuatro de media al día. Y hemos tenido sábados con 13 intervenciones.

¿La pandemia ha cambiado el perfil de los rescatados?

En general hay un boom de todas las actividades de montaña. Pero además, y esto no tiene que ver con la pandemia, vemos que cada vez más gente hace actividades muy comprometidas, en verano e invierno, grandes escaladas. También por eso nosotros debemos subir nuestro nivel.

Con la pandemia sí se ha visto un aumento de actividades como el senderismo, gente que se inicia. Parece sencillo, pero es en la que más actuamos porque es la que más se realiza. Senderismo no es solo andar, hay que planificar.

¿Cómo han evolucionado los rescates en estos 55 años?

Antes los realizaban los guardias de refugios, la gente de los pueblos… Luego se determinó copiar el modelo de la Gendarmería y profesionalizar el rescate. Aprendimos de los que ya estaban en la montaña, como la Escuela Militar de Jaca. Luego hubo momentos clave, como en 1981, cuando se creó una jefatura del servicio y el centro de formación. El CAEM (Centro de Adiestramiento Específico de Montaña) supuso que nuestros especialistas empezaran a recibir la formación de nosotros mismos. Otro hito fue la incorporación del helicóptero y finalmente la del sanitario.

¿Cómo se forma un guardia del Greim? ¿Qué cualidades debe tener?

Primero debe ser guardia civil, que eso engloba ya muchas cualidades. Luego debe tener vocación de servicio. Este trabajo es muy vocacional, con mucho sentido de la responsabilidad y del compañerismo. Uno solo en la montaña no es nadie y en el rescate, menos. Uno solo no puede evacuar a una persona. Son valores que tenemos en toda la Guardia Civil y que desde la Academia se intentan inculcar. Es verdad que el curso de montaña, nueve meses de convivencia, fomenta el compañerismo. Se aprende mucho, pero también se pasan momentos muy duros, y al final eso une mucho.

Estoy orgulloso de mandar esta unidad, con una calidad humana especial. Hay gente que se enfada porque no la llamas a un rescate. Guardias que están de vacaciones o librando y te dicen: «Quiero ir para apoyar a mis compañeros». Cuando hay un rescate complicado, todos quieren ir. Esto se inculca mucho en el Centro de Adiestramiento.

¿Vivir situaciones extremas ayuda a hacer piña?

Unen más los malos momentos casi que los buenos. Prepararnos juntos facilita que en un rescate, con solo una mirada, ya te entiendas. Siempre intentamos ir en el helicóptero porque es mejor para nosotros y para el herido, por la rapidez en la respuesta y la atención sanitaria. Pero al final hacemos rescates esté el helicóptero o no, sea de día o sea de noche. El helicóptero es una herramienta muy útil, también muy peligrosa y debemos tener en cuenta sus limitaciones: con determinado viento no puede volar, tampoco de noche, aunque alguna vez se vuelve de noche porque son regresos a base. Nosotros salimos en cualquier circunstancia. Los rescates que se hacen a pie suelen ser en las circunstancias más extremas, con mala meteorología, por la noche, en invierno...

El Greim ha actuado también fuera de nuestras fronteras.

Sí, hemos estado en misiones internacionales. Las dos más significativas fueron el rescate de unos españoles en Marruecos y la intervención en el terremoto de Nepal. Además, hacemos colaboraciones con la Gendarmería francesa, la Policía Alpina austriaca, los Carabinieri italianos... Tenemos especiales lazos con Francia. Aprendimos mucho de los gendarmes. Antes éramos como padre e hijo y ahora somos como hermanos, no tenemos nada que envidiarles.

¿La mejor recompensa a su trabajo es el agradecimiento de los montañeros?

Sí, este es un servicio muy agradecido. Estás directamente ayudando a la gente. Hay otros de la Guardia Civil que no son tan agradecidos pero que también salvan vidas, como Tráfico, y donde más compañeros mueren. Nosotros estamos en la montaña, en zonas de mucho riesgo, pero ellos están todo el día en la carretera.