Acuerdan mejoras laborales para los trabajadores del túnel de Somport

Los sindicatos UGT y CC. OO. y la empresa Matinsa, concesionaria de los trabajos de conservación y explotación del túnel Internacional de Somport, han alcanzado un acuerdo ante el Servicio de Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) en Huesca, en el que se contemplan mejoras laborales para la plantilla, que afectan a todos los colectivos. El acuerdo que se alcanzó durante la primera semana de septiembre ha sido aprobado, por la práctica totalidad de los trabajadores (98%).

Según informan los sindicatos, un hecho destacable es que la mejora de todos los conceptos alcanzados en el acuerdo serán prorrogables para futuras licitaciones. En concreto, son los siguientes: retén para agentes y coordinadores; plus de coordinador para coordinadores; plus de operador de pantalla para operadores; plus de asistencia para agentes y coordinadores; plus de conservación para electricistas y albañil; así como para los 14 festivos y el pago del plus de peligrosidad los días de vacaciones. El acuerdo contempla además la vigencia del contrato con la empresa explotadora, y su posible prórroga.

Por otro lado, UGT y CC. OO también denuncian que la anterior adjudicataria del túnel, la UTE formada por Api-Vidal, fue condenada a pagar el plus de peligrosidad por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y aunque anunció que lo abonaría durante el mes de agosto, "aún no se ha producido el abono", aseguran.

El TSJA concluyó en su sentencia que aunque el promedio de las tareas que entrañan un peligro o riesgo sea solo del 2% de la jornada “procede el abono del plus previsto en el convenio (…) ya que requiere en estas personas y no en otras, una formación específica y unos medios no ordinarios y son quienes realizan en la práctica esa actividad laboral en circunstancias excepcionalmente penosas o peligrosas”.

Los sindicatos presentes en el comité de empresa afirman estar satisfechos con el resultado de las negociaciones, pero lamentan que quedan sin resolver los problemas de seguridad en los vehículos que se utilizan, por lo que instan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a trabajar intensamente por la sustitución de los mismos.