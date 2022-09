El bonito detalle de agradecimiento de un turista irlandés a la “señora Loli” de ‘Hecko’

“En las oficinas de turismo estamos para informar, pero también para ayudar, y yo trato a la gente como me gustaría que me trataran a mi en otro país”. Así lo hace Loli Marco, informadora turística de la oficina de turismo de Hecho, siempre dispuesta a ayudar. Por ello, ha recibido el agradecimiento de un turista irlandés, que le ha hecho especial ilusión e incluso emocionado, ya que reconoce que se le saltaron las lágrimas cuando recibió la postal que le envió. “Por aquí ha pasado mucha gente agradecida, que incluso me regalan cosas y envían cartas, pero ninguna como esta”, reconoce. Y es que la situación fue un tanto especial.

En el mes de julio, John, un turista irlandés visitó la oficina. Estaba haciendo la GR11, pero el calor y el cansancio le hicieron cambiar de idea, por lo que estaba buscando alojamiento y cómo llegar a Barcelona para coger un vuelo a Irlanda. “Es un hombre mayor, que no sabía hablar español, así que le busqué alojamiento, los horarios de los autobuses Hecho-Jaca-Huesca-Barcelona, y vuelos”, recuerda.

Al rato volvió para decirle a Loli que los vuelos desde Barcelona a Irlanda eran muy caros y que había otro más barato desde Burdeos. Por lo que le buscó el autobús hasta Puente la Reina, Pamplona, Irún y después el tren hasta Burdeos. “Incluso le di mi teléfono personal, por si en algún momento necesitaba ayuda. Lo traté como si fuera alguien de mi propia familia y me acordé de él, pensando si habría llegado bien a su destino”, subraya. El turista irlandés le prometió mandarle una postal, y efectivamente llegó la semana pasada, haciéndole muchísima ilusión. “He recibido muchas postales, pero ninguna como esta”, reconoce.

Loli lleva 18 años al frente de la oficina de turismo de Hecho “y mucha gente ya viene como amigos, no como turistas”. En agradecimiento “he recibido postales, cartas, detalles, y no ayudo por estas cosas, lo hago de corazón, y me gusta que la gente salga feliz de la oficina, algo que a mí también me hace inmensamente feliz”.

La postal de agradecimiento del turista irlandés llegó hasta Hecho Laura Zamboraín

En la postal, el turista irlandés le reitera su agradecimiento por su ayuda y paciencia, “que el plan de tres autobuses y tren había funcionado perfectamente, que había sido maravillosa y que me deseaba lo mejor”, cuenta Loli. Lo que no sabe es cómo ha llegado la postal, dice entre risas, ya que “va dirigida a la Señora Loli, de la oficina de turismo de ‘Hecko’, Aragón, Spain”. Lo especial de este agradecimiento le llevó a publicarlo en el Facebook de la oficina de turismo. “No le puedo dar las gracias, así que es una manera de mostrar mi gratitud”, concluye.