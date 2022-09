Buscan a un oscense desaparecido desde el 30 de agosto

Jara Giménez ha presentado una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Huesca por la desaparición de su pareja de hecho y padre de sus dos hijas de 2 y 3 años, José Gil Garrido, conocido como 'Pesen', ya que no tiene ninguna noticia de él desde el pasado 30 de agosto. Aquel día ambos discutieron por el alquiler del piso, él salió de casa con la intención de ir a hablar con el propietario de la vivienda pero ya no regresó.

Según ha explicado Jara Giménez, el pasado martes 30 de agosto llegó a casa alrededor de las 14.00 y tuvo una "pequeña discusión" con su pareja por el alquiler de la vivienda. "Entonces me dijo que iba a hablar con el casero, se fue de casa sobre las 14.20 y ya no sé nada de él desde ese momento", ha señalado. De hecho, asegura que su pareja tiene el teléfono móvil apagado desde ese mismo día, a las 19.40. Nunca antes había estado fuera de casa tantos días sin haber avisado previamente por lo que después de hablar con todos sus amigos y familiares y no tener ningún rastro de su posible paradero, decidió presentar una denuncia. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que están investigando el caso.

En el momento de su desaparición, José Gil Garrido iba vestido con una bermuda vaquera, una camiseta oscura y unas zapatillas blancas. Además, lleva un pendiente en cada oreja y un reloj en la muñeca izquierda. Actualmente no trabaja ya que se encuentra de baja laboral.

Jara Giménez ha solicitado la colaboración ciudadana a través de las redes sociales por si alguien ha podido ver a su pareja estos últimos días por la ciudad de Huesca. En ese caso, pide que se contacte con la Policía Nacional.