Un paciente con 12 operaciones denuncia al hospital de Barbastro

El caso de un paciente del Hospital de Barbastro, de 69 años, al que se le colocó una prótesis de rodilla en 2010 y ha tenido que pasar por quirófano 12 veces por esta lesión, ha llegado a los tribunales. Su abogado lo llevó a la Fiscalía y un juzgado ha admitido a trámite la denuncia.

El letrado, Ilich Luis Ajates, acusa de "lesiones imprudentes por negligencia médica continuada" al traumatólogo que lo atendió, y cuestiona la diligencia de la dirección del centro a la hora de supervisar el caso. Sobre el Salud pesa además una reclamación de responsabilidad patrimonial por 700.000 euros.

El paciente, vecino de Peralta de Alcofea, fue ingresado el 9 de junio, tras sufrir una infección que requería un recambio de su prótesis, como otras veces. Solicitó ser atendido en otro hospital, pero ante la "complicación local con riesgo de sepsis" se le asistió de nuevo en Barbastro. El alta médica fue el 5 de agosto, después de pasar casi dos meses en el centro, donde cogió una bacteria. En el informe de alta, según Ajates, "se ocultó la infección".

El letrado considera "un hecho muy grave" la actuación. El paciente había solicitado en reiteradas ocasiones a la dirección del hospital ser atendido en otro centro, petición no respondida hasta este martes, cuándo el departamento de Salud informó que se va a analizar esta petición por el servicio de atención al usuario.

El caso fue trasladado al Justicia de Aragón, quien el 17 de mayo se dirigió a Sanidad solicitando un informe sobre esta queja, todavía sin respuesta.

El paciente se sometió en su día a una operación que era pionera para acortar la hospitalización y acelerar la recuperación. "Fui a que me pusieran una prótesis hace 11 años y me han dejado inválido. Vivo en una casa unifamiliar, no puedo subir escaleras y me tienen que vestir. Es un verdadero desastre y no se ha acabado aún", se lamenta el afectado. El Salud indicó que está instruyendo el caso y declinó realizar cualquier tipo de declaración.