José Antonio Pradas: "Biscarrués sigue siendo un objetivo prioritario"

¿Qué le llevó a dar el paso de presentarse a la presidencia de Riegos del Alto Aragón, la mayor comunidad de regantes del país con 135.000 hectáreas?

Después de siete años como presidente del Jurado de Riegos, el paso adelante ha sido una decisión de compromiso con una realidad y un sistema en el que creo. Como les decía a mis compañeros de la Junta de Gobierno tras la votación, una decisión que no sería posible sin un equipo, y para la que es necesario compromiso y voluntad de trabajo. No es un reto menor.

¿Qué legado le deja su antecesor tras casi 30 años en el cargo?

César Trillo ha dejado su impronta en Riegos del Alto Aragón, ha llevado a la entidad a ser un referente en el mundo del regadío. El impulso a la modernización, la constante reivindicación de las obras de regulación y la finalización del sistema regable han sido sus señas de identidad. Pero también un importante trabajo de visibilización en todas las instituciones regionales, estatales e internacionales. Recibo un sistema moderno y bien posicionado a nivel estatal, y una entidad con casi 50 trabajadores que presta un importante abanico de servicios y cuyas cuentas son impecables.

Trillo se fue con la espina clavada de no haber logrado un embalse para regular el Gállego. ¿Va a retomar esa lucha o cree que Biscarrués está ya descartado tras el último fallo del Supremo?

Riegos del Alto Aragón es una institución que se rige por sus acuerdos de Junta General, donde todos los regantes a través de sus Comunidades tienen voz y voto. A mi llegada al cargo me encuentro con acuerdos de asamblea que deben ser respetados. Ya no se trata solo de mi postura, que también, si no de la defensa de los intereses legítimos de nuestros regantes. Biscarrués no ha sido formalmente descartado, por tanto, mientras la asamblea no diga lo contrario, es uno de nuestros objetivos prioritarios, junto con finalizar el plan de Riegos del Alto Aragón. Y para ello es necesario regular el Gállego. Complementariamente, Riegos ha financiado, junto con Acuaes, un proyecto para Biscarrués que cumple con todos los requisitos de la DIA y sobre el cual no existe resolución judicial.

¿Qué otras alternativas puede haber para acabar Monegros II?

Para atender de forma armónica todas las necesidades, no solo de Riegos del Alto Aragón, sino de otros territorios, la única vía es la regulación en el eje del Gállego. Es el río que tiene la capacidad de aportar los 200 hm3 necesarios para finalizar el sistema regable. No olvidemos que la DIA formulada, y a la cual se adaptó el proyecto sobre el que no dictamina absolutamente nada la sentencia del Supremo, preveía una solución que respetaba todos los usos del río.

"El embalse de Almudévar garantizará el suministro de las 25.000 nuevas hectáreas en ejecución"



Almudévar, avalado por la Audiencia Nacional, avanza a velocidad de crucero y las obras ya están al 90%. ¿Qué supondrá para el sistema de Riegos?

El nuevo embalse garantizará el suministro de las 25.000 nuevas hectáreas que actualmente se encuentran en ejecución. Con su puesta en funcionamiento y tras más de 100 años de trabajo y reivindicaciones, nos faltaría muy poquito para alcanzar las 172.000 que darían el sistema por cerrado.

¿Por qué hay que seguir haciendo más regadíos?

En estos momentos creo que debemos pararnos y salir de cualquier enfoque previo sobre los regadíos. La covid-19 y la guerra de Ucrania han puesto de relieve un modelo económico global insostenible y altamente peligroso. Fiar la soberanía alimentaria de un país solo al mercado internacional puede tener consecuencias negativas como estamos viviendo. En ese contexto, y más si añadimos el ingrediente del cambio climático, es necesario relocalizar una parte de la producción como garantía y seguridad de suministro. En este contexto es donde los regadíos van a ser cada vez más necesarios.

"La presión social contra las modernizaciones acabará cediendo, hacemos un uso eficiente del agua"



¿Cómo está afectando la sequía a las cosechas de este año?

La campaña 2021-22 está siendo muy compleja. Hemos necesitado mantener los cupos, con pérdidas económicas en torno al 20% del coste de oportunidad. Se ha reducido de forma importante la producción de maíz y ha sido sustituido por cereales de invierno.

¿Y los incrementos de precios?

Se han juntado dos fenómenos, el encarecimiento de las materias primas y la alta volatilidad de los mercados agrarios, y a eso le sumamos una inflación galopante. Las explotaciones agrarias están sufriendo, como todos lo sectores de la economía y los hogares, una situación muy complicada.

"Deberemos ser celosos en vigilar que el ritmo de ejecución de las obras que quedan sea el adecuado"



¿Qué consecuencias va a tener el nuevo Plan Hidrológico del Ebro para el sector si solo contempla acabar los embalses de Santolea, Mularroya, Yesa y Almudévar?

El plan de medidas que acompaña al Plan ha eliminado todas aquellas obras que no estaban en ejecución. Ha sido un cambio drástico de enfoque. Por tanto, deberemos ser celosos en vigilar que efectivamente eso sea así, y el ritmo de ejecución sea el adecuado. Además, eliminar esas obras no iniciadas, como el embalse de Biscarrués, es una vuelta a la casilla de inicio en este especial ‘juego de la oca’ de las obras hidráulicas, marcado por pequeños acelerones y grandes períodos de tiempo en el ‘pozo’.

La política del agua se encaminada vez más hacia la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en un escenario de más sequías e inundaciones. ¿Cómo se van a preparar para ese reto?

Riegos del Alto Aragón comenzó a adaptarse en 2008, momento en que comenzó al amparo del Plan Nacional de Regadíos a ejecutar obras de modernización. Poco más de 20 años en los que se han dado la vuelta a las cifras de la superficie regada por aspersión. Ahora somos un sistema regable que hace un uso eficiente del agua. Estoy convencido de que la presión social contraria a las modernizaciones de regadíos acabará cediendo y viendo la bonanza del modelo, en el actual contexto de incertidumbre global.

Con el agua cada vez más escasa, ¿ahorran suficiente los regantes?

Los regantes somos productores de alimentos, y aplicamos el agua de forma muy eficiente. Cumplimos los que nos exige la UE.