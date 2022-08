El incendio de Isábena sigue activo y preocupan el viento y la gran masa forestal

El incendio declarado la madrugada del sábado al domingo en el municipio de Isábena continúa activo. Aunque su evolución es favorable, preocupa el viento. De momento la superficie afectada se sitúa en un perímetro de entre 40 y 50 hectáreas.

Durante el día de hoy continúan trabajando en la zona 3 cuadrillas terrestres, 2 autobombas, 3 cuadrillas helitransportadas, un director de extinción, 3 Agentes de Protección de la Naturaleza, así como una autobomba de la Diputación de Huesca y medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica. También están colaborando efectivos de la Generalitat de Cataluña.

El director general de Gestión Forestal y Medio Natural, Diego Bayona, ha recordado que se reprodujo el domingo y que seguramente las hectáreas afectadas sean "muchas menos". La previsión para hoy es "compleja" porque sigue activo y se esperan vientos del suroeste en una zona de complicado acceso y "muy forestal", por lo que preocupa que se active "con más fuerza".

El fuego parecía controlado pocas horas después de iniciarse, pero el viento lo reactivó. Desde la tarde del sábado permanece cortada la A-1605 desde el kilómetro 19, en Lascuarre, al 23, en Roda de Isábena. De hecho, el fuego se inició en la cuneta de la carretera, que discurre por el valle del Isábena y conecta Graus con Bonansa, cerca del kilometro 21. Esto abre la posibilidad de que fuera por una colilla arrojada desde un coche. Se descarta el rayo como hipótesis, ya que no había tormenta eléctrica en la zona.

No hay peligro para las poblaciones. Las más cercanas, como La Puebla de Roda y Roda de Isábena, ambas pertenecientes al municipio de Isábena, están a 6 o 7 kilómetros. "Vemos el humo y olemos el fuego. También han cortado la carretera. Pero el incendio está lejos y no tememos que llegue a los pueblos", decía Ana Badía, responsable del campin de La Puebla de Roda. "Los clientes preguntan, pero de momento no hay peligro". También vecinos de Roda, como Vicente Ballarín, aseguran estar "tranquilos" confiando en que las horas nocturnas permitieran reducir la virulencia de las llamas.

Según la directora general de Interior, Carmen Sánchez, las condiciones meteorológicas de la noche del domingo al lunes, cuando se preveía una bajada de temperaturas y que amainara el viento, favorecían la extinción.