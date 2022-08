Pitos y alguna peineta en la concentración antitaurina de San Lorenzo

La concentración antitaurina organizada este sábado en Huesca por distintos colectivos animalista en los aledaños de la plaza se ha saldado sin más incidentes que un puñado de insultos y más de una peineta entre los partidarios de la fiesta de los toros y quienes se oponen a la celebración de estos espectáculos.

Los antitaurinos se han concentrado a las cuatro y media de la tarde en la plaza de Santo Domingo. Una valla los separaba del Coso, por donde pasaba el público que se dirigía a la plaza para asistir a la cuarta corrida de feria. Un amplio despliegue policial ha garantizado que partidarios y detractores de los toros no pasaran de los lances verbales y algún mal gesto. Los agentes se han dispuesto en distintos puntos de la plaza para evitar cualquier contacto físico.

Al grito de "Tauromaquia, abolición" o "La Tortura no es arte ni cultura", los concentrados reprochaban a los espectadores que se dirigían a ver torear a Cayetano, Roca Rey y Ginés Marín que acudieran a divertirse "viendo sufrir a un animal". Había desaprobación tanto para los potenciales clientes de la sombra como para los del tendido de sol. "Para merendar no hace falta torturar", coreaban a quienes portaban neveras y bolsas con viandas. "Taurino, cómprate un libro", ha sido otro de los lemas más repetidos. También han pitado el paso de algunas charangas interpretando pasodobles toreros. En uno de los carteles exhibidos podía leerse: "Charangas, sí; toros, no".

Pero los antitaurinos han tenido su réplica por parte de unos pocos aficionados, los menos, ya que la mayoría del público ha optado por seguir camino de la plaza con una media sonrisa o sin hacer ningún caso. Sí ha habido peinetas y algunos insultos, como "Subvencionados" o "Venga ya, a trabajar". El cordón policial ha evitado cualquier contacto y que los enfrentamientos verbales pasaran a mayores. Una persona que pretendía acercarse a la valla ha recibido un empujón de un agente, que le ha conminado a seguir su ruta.

La concentración estaba respaldada por colectivos animalistas y asociaciones protectoras y también por varios partidos políticos, como Izquierda Unida y Podemos.