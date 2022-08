Locura por las charangas en San Lorenzo: "Hacemos más horas extra que nunca"

Con permiso de las verbenas y del maratón de música enlatada, el sonido más festivo de San Lorenzo lleva siempre el sello de las charangas de las peñas recreativas. Y este año, más que nunca, los seis grupos están sintiendo el calor del público en sus recorridos por los espacios laurentinos desde primera hora en las vaquillas hasta la madrugada en los Porches de Galicia pasando por los vermús, las actuaciones en los centros asistenciales, los pasacalles por los barrios o las salidas de los toros. "Está siendo una locura", confiesan. Sus jornadas de trabajo oscilan entre las 5 y las 11 horas diarias.

Una de las más veteranas está La Unión, procedente de Cintruénigo (Navarra) y Arnedo (La Rioja), que viene a Huesca desde hace 22 años de la mano de La Parrilla. Su balance no puede ser más positivo y de hecho, Fernando Pérez recalca que nunca habían visto unas salidas de toros tan multitudinarias, hasta el punto de que están teniendo que hacer horas extra "porque si normalmente llegabas a la plaza de Navarra sobre las diez de la noche como mucho, este año hay días que acabamos a las once". No obstante, lo asumen "con mucho gusto". Están teniendo un verano de "no parar ni un segundo" y de hecho tienen que renunciar a muchas peticiones "porque además muchos músicos se han retirado con la pandemia y te vuelves loco para encontrar gente".

La única charanga oscense es Chilindrón, que lleva ya cinco años con la Zoiti. Su responsable, Juan Carlos Abós, coincide en que "está habiendo muchas aglomeraciones de gente y muchas ganas de fiesta". Asegura que quizá lo "más duro" sean las salidas de los toros por la altísima afluencia. "Se están alargando porque la gente tiene ganas de recuperar dos años perdido", afirma. Además, el calor no les está ayudando nada "porque se te reseca la boca y tienes que estar bebiendo todo el rato, aunque como nos gusta tanto lo que hacemos, al final compensa". Tras los dos años de pandemia sin trabajar, este verano tienen más bolos que nunca. "Tenemos todos los fines de semana contratados hasta el 15 de octubre", señala. Ensayan todos los lunes del año y sacan sus propios arreglos "porque la gente lo valora". Su repertorio es muy amplio y tienen desde las últimas novedades como Rosalía o Rigoberta Bandini hasta "las de toda la vida" como 'La chica ye yé'. "Nosotros nos decantamos mucho por los popurrís de un mismo artista o de un mismo estilo", explica.

Mientras, la Alegría Laurentina ha vuelto a contar con la charanga Plin Floid, de Corella (Navarra), que lleva más de una década viniendo a Huesca. "Igual que hemos visto en otras fiestas grandes a las que hemos ido este verano, hay un incremento de gente en todos los sitios", afirma Marcos Mensat. El calor también está siendo para ellos "bastante insoportable" aunque agradecen que desde la Laurentina "nos ayudan a hidratarnos muy bien". En su caso, siguiendo los valores de la peña, tocan casi exclusivamente canciones rock.

Llegados al ecuador de San Lorenzo, la charanga Os Mozés, de Jaca, que se estrenan con Los que Faltaban, también se muestra más que satisfecha "porque la gente de Huesca nunca defrauda, tiene muchas ganas de fiesta", destaca Miguel Albertín, quien reconoce que, por ejemplo, las actuaciones en las residencias son muy entrañables "porque son personas que no están por la calle estos días y también se merecen vivir la fiesta".

La charanga de Tardienta ha vuelto a San Lorenzo y ya son alrededor de 35 años. Esta vez pone la música de la peña Los 30 y Diego Bailo destaca este año el calor, "que se está notando más que nunca", y también la respuesta del público "porque hay muchísima participación en todos los actos, sobre todo de jóvenes". Su lista de canciones también es muy variada, desde corridos mexicanos a pasodobles hasta éxitos de este mismo verano.

Y la peña 10 de agosto tiene una doble oferta musical ya que aparte de su ya mítico camión, contrata también a su propia charanga, Fun Band, de Barbastro. "Se nota que es un año especial porque después de la pandemia, la gente lo ha cogido con muchísimas más ganas", asegura Lucas Grasa, quien también admite que las altas temperaturas están siendo un hándicap "tanto para dormir y descansar por las noches como durante el día, porque cuando más se sufre es en las corridas de todos". Su verano está siendo muy ajetreado "porque las mismas ganas que hay en Huesca se extrapola al resto de pueblos de la provincia, donde ha habido una demanda tremenda en julio y sobre todo en agosto". Han aprovechado el parón de la pandemia para renovar el repertorio, que incluye desde boleros o mambos para amenizar los vermús hasta arreglos de grupos de rock y las canciones del verano como Rosalía y Quevedo.