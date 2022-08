El Reberde Fest se consolida como una alternativa a la hora de los toros en San Lorenzo

La tradición laurentina dice que las 18.30 es siempre la hora de los toros en las Fiestas de San Lorenzo de Huesca. Pero desde hace unos años trata de hacerse un hueco en el programa, a esa misma hora y a poco más de 100 metros de la plaza, el Reberde Fest. Se trata de un festival gratuito organizado por la peña Albahaca Reberde los días 11 y 12 de agosto en el parque Universidad que pretende ofrecer una alternativa para aquellas personas que no quieren ir a la feria taurina porque no les gusta o que no puedas por un motivo económico, "para que aquí tengan un lugar donde ir que no implique tener que gastar dinero sino solo disfrutar de una fiesta pensada para todo el mundo", explica Sara Romeo, una de las coordinadoras de la peña. Y año a año se va consolidando más.

La Albahaca Reberde imprime a este festival sus valores transversales: el ecologismo, porque con la cuota de socio regalan un vaso reutilizable "y cada noche después del festival se queda todo el parque libre de basura"; el feminismo, porque todos los grupos de este jueves estaban conformados por chicas: Kbaretereas (variedades), La mujer inversa (pop) y Con-fusas (punk); y el aragonesismo ya que todos son de la comunidad ya que hay grupos de Huesca, de Monzón o de Zaragoza. Este viernes, a partir de las 18.30, actuarán Krevi solenco (rap en aragonés), Copacabana (versiones de indie) y Mallazo (versiones y canciones propias de rock en español).

Su programa ya arrancó el día 9 de agosto con su participación en la tradicional cabalgata después del lanzamiento del cohete; y el día 10 con un pasabares animado por la charanga El Pincho, "que hubo mucha más gente que otros años", se congratulan.

Pasabares organizado por la peña Albahaca Reberde el día 10 por el centro de Huesca. Silvia Mellado

Y además del festival, han programado el día 14 una actividad dirigida a los más jóvenes, un 'bolo encierro' por el Casco Viejo a partir de las 19.00 con una bola hinchable de casi dos metros de altura que los propios niños y niñas van empujando hasta que llegan al parque Universidad, donde habrá una fiesta infantil con música y sorpresas.

"Las demás peñas nos ven como un ente extraño que viene a 'reventar' San Lorenzo y a hacer competencia, cuando nuestro ánimo es siempre ampliar las fiestas a más personas porque hay algunas actividades que no sienten como suyas"

Desde la Albahaca Reberde están muy satisfechos con el número de personas que se han hecho socias este año "ya que vemos que tenemos una base consolidada y luego gente nueva que se acerca a conocernos". Y reconocen que les gustaría que se les considerara como una peña recreativa más, aunque lamentan que hasta ahora no han tenido muy buena respuesta "porque nos ven como un ente extraño que viene a 'reventar' San Lorenzo y a hacer competencia, cuando nuestro ánimo es siempre ampliar las fiestas a más personas porque hay algunas actividades que no sienten como suyas". Al respecto, Sara Romeo hace hincapié en que dentro de la peña puede haber personas antitaurinas, "pero ese no es nuestro objetivo, sino ofrecer una alternativa para todo aquel que se quiera acercar".