Dando la cara detrás de la caja para que no faltara lo más básico

De un día para otro, cajeras, reponedores, vigilantes... todo el personal de los supermercados se convirtieron en uno de los servicios esenciales para poder hacer frente a la pandemia cuando la mayor parte de la población estaba confinada en sus casas. Casi dos años y medio después, respiran por fin aliviados por haber dejado atrás la presión de aquellos meses y esperan también ansiosos las Fiestas de San Lorenzo para celebrarlas por todo lo alto.

«Había que dar servicio y organizarse lo mejor posible porque al principio no había instrucciones claras ni sabíamos hacia dónde íbamos. En nuestro caso, dividimos la empresa en dos partes estancas para no tener que cerrar si había algún contagio masivo porque sabíamos que no podíamos dejar de dar servicio a la gente ni que faltara nada de lo básico», recuerda Agustín Cabrero, adjunto a la gerencia del Grupo Cabrero, una empresa oscense de distribución de alimentación que integra Supermercados Altoaragón y Cash & Carry. Y todo ello en unos primeros momentos en los que era «muy difícil» conseguir mascarillas, geles hidroalcohólicos, pantallas...

«Aun así, creo que todo el sector supimos sacar adelante la situación y que todas las empresas estuvimos a la altura», valora Agustín Cabrero, quien se siente «orgullosísimo» de todo el personal del grupo, «de cómo dieron el callo y de su respuesta porque cumplieron a la primera y en todo momento demostraron que sabían lo que tenían que hacer».

Tras el San Lorenzo «de los balcones» de 2020 que se vivió apenas en los vermús y en grupos reducidos y un 2021 «algo más normalizado» aunque sin fiestas todavía, «este año esperamos que las ventas sean ya como las de 2019 porque la hostelería ha hecho los deberes con los pedidos por si había algún problema logístico y el resto de la gente también lleva mucho tiempo preparándolo», afirma. Y es que reconoce que las fiestas de Huesca son quizá la época de mayores ventas en la cadena de Supermercados Altoaragón, especialmente la semana previa, «que es cuando más movimiento hay».