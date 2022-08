Un reconocimiento justo después de un esfuerzo extra

Durante estos dos últimos años y medio han estado al pie del cañón, cada uno desde su ámbito, para tratar de combatir la pandemia y todos sus efectos. Hoy, por fin, respiran más aliviados y se permiten el lujo de soñar con volver a vivir unas Fiestas de San Lorenzo como las de antes. Algo que no todo el mundo esperaba cuando la crisis sanitaria estaba atravesando sus peores momentos llevándose muchas vidas por delante. HERALDO DE ARAGÓN ha querido hacer un especial homenaje en este Suplemento Especial a todos esos colectivos -faltan otros muchos en la lista, seguro- que dieron un plus contra la covid-19 y que ahora, quizá, se merezcan la fiesta un poco más que los demás. Y es que el trabajo bien hecho merece una gran recompensa como esta.

Así, entre ellos están los colectivos sanitarios de Atención Primaria y de los hospitales, a los que esta pandemia les ha pasado una enorme factura emocional y que lucharon contra lo desconocido; los trabajadores municipales representados por la Policía Local, los bomberos y las brigadas, que no tuvieron un segundo de descanso; los voluntarios de Cruz Roja y de Protección Civil que realizaron una labor imprescindible para el traslado de enfermos de covid y el reparto de material, y que ahora no dejan de recordar que la pandemia todavía no ha desaparecido; el personal de los supermercados que siguió dando la cara detrás de las cajas y mostradores para que no faltara nada de los más básico durante los confinamientos; o los hosteleros que tanto sufrieron por las restricciones de aforo y horarios.