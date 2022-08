La jota regresa a los escenarios pisando más fuerte que nunca

El baile tradicional aragonés vuelve a las Fiestas de San Lorenzo tras dos años de parón y lo hace pisando más fuerte que nunca. Tanto los oscenses como los grupos folclóricos han esperado con ansias la vuelta de las jotas a los escenarios. "Hay muchas ganas de retomar nuestra vida normal y de que se recuperen los eventos que eran tradicionales en estas fechas", afirma categórica Noemí Lanaspa, presidenta de Estirpe de Aragonia, que la noche del martes se estrenó junto a Santa Cecilia en la ronda al santo.

Antes lo había hecho Roldán del Altoaragón con la ronda jotera de los Balcones, "que es un poco improvisada ya que nació de un grupo de amigos que propusieron cantar en un par de sitios que se podían relacionar entre sí y como la gente al vernos se animaba, se fueron sumando más localizaciones hasta concebir lo que es ahora la ronda" como explica el presidente del grupo, Sergio Brau.

A partir de hoy y hasta el próximo domingo el paseo Carlos Vidal del parque Miguel Servet se convertirá en el epicentro con las actuaciones ‘Suena la Jota’ de los cinco grupos folclóricos (San Lorenzo el día 10, Santa Cecilia el 11, Elenco Aragonés el día 12, Estirpe de Aragonia el 13 y Roldán del Altoaragón el 14). Todas ellas serán a las 21.00 con acceso gratuito.

Y aunque sean siempre multitudinarias, todos los grupos coinciden en asegurar que las actuaciones más esperadas son las de las residencias de mayores. "La que hacemos en la Sagrada Familia nos encanta por poderles trasladar la fiesta llevándoles un poquito de alegría ya que ellos no pueden salir a la calle", comenta Noemí Lanaspa. Los grupos visitarán la Cruz Blanca, la residencia Saturnino López Novoa, la Merced y la Sagrada Familia. Y el colofón llegará como siempre el 15 de agosto con su participación en la Ofrenda de Flores y Frutos.

Durante la pandemia la actividad folclórica no se ha detenido del todo en la ciudad ya que el pasado verano se pudo disfrutar de un ciclo de jota en el Teatro Griego y más recientemente se ha podido retomar también el Festival Castillo de Montearagón, que rindió un homenaje a Javier Martín.

Aun así, los grupos folclórico reconocen que ha sido duro estar tanto tiempo alejados del público. "El año pasado fue nuestro 25 aniversario y no pudimos celebrarlo por todo lo alto", lamenta Elena Biarge, del Grupo Folclórico San Lorenzo. No obstante, han aprovechado el parón "porque nos caracterizamos por ser vanguardistas y este año no vamos a ser menos así que podemos garantizar que el espectáculo viene fuerte".

Además, confían en desquitarse en este 2022 de ese mal sabor de boca logrando la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad para la jota. "Es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación y es lógico que sea patrimonio de todos. Estamos muy orgullosos de la candidatura", afirma Biarge.