La parodia de las fiestas de San Lorenzo que se ha hecho viral: “Hay gente que ya se la sabe e incluso quieren oírla en los bares”

Tras dos años de parón, había muchas ganas de San Lorenzo. Se nota desde hace días en las calles de Huesca, y no solo por el olor a albahaca. Prueba de ello es que hace semanas que no quedaba ni una mesa libre en toda la ciudad para disfrutar del tradicional almuerzo previo al chupinazo, que a las 12.00 de este martes ha dado comienzo a los días grandes de la capital oscense tras la lectura del pregón y el disparo del cohete anunciador. La plaza de la catedral ya estaba abarrotada media hora antes de este momento tan esperado, más pronto que ningún año.

Han sido precisamente esas ganas de disfrutar de las fiestas tras dos años de parón las que animaron al youtuber oscense Jorge Fuentes, alias 'Fuenkio', a hacer una versión lauretina de la canción 'Tití me preguntó' del reguetonero Bad Bunny. En poco más de una semana, el vídeo acumula más de 10.000 visualizaciones y su autor no para recibir felicitaciones y todo tipo de comentarios positivos: “Hay gente por calle que me dice que ya se la sabe de memoria, que quiere oírla en los bares y que tiene que ser el ’hit’ del verano”, comenta entre risas su autor, que en los últimos años ya había hecho algún vídeo de este estilo, en tono de humor, pero que ante la ausencia de fiestas no tuvieron la trascendencia que ha alcanzado este, tal y como él mismo explica.

La clave del éxito de esta parodia es, según Fuentes, que además de divertir consigue conectar con los oscenses. “Muchos se sienten identificados con lo que cuento”, afirma. Además de algunos de los monumentos y rincones más representativos de la ciudad, el vídeo incluye diversos guiños relativos a Huesca, en general, y a las fiestas de San Lorenzo, en particular. No falta la pañoleta verde al cuello, uno de los carteles que da la bienvenida a la ciudad (“por si lo ve alguien de fuera”) o la camiseta con el conejo que protagonizó el polémico cartel de las fiestas allá por el año 2007.

Jorge, que es vicepresidente de la peña Alegría Laurentina, reconoce que disfruta de las fiestas “desde primera hora del día 9 hasta la última del 15”. Y aunque para él “el momento del chupinazo es esencial”, por la alegría que se respira, los momentos de la salida de los toros o ver bailar a los danzantes también están entre sus favoritos.

En su canal de Youtube, donde cuenta con cerca de 2.000 suscriptores, abundan los vídeos de reviews de zapatillas de diversas marcas. Con motivo de San Lorenzo, el youtuber ha creado unas zapatillas personalizadas para rendir homenaje a las fiestas con el escudo de su peña, con la que tiene previsto disfrutar de las fiestas, eso sí, "no aptas para el día 9" en el que las manchas de vino forman parte del atuendo festivo.

