Ramón Lasaosa: "Habría que pensar, cuando toque, si todo debe ser gratis"

¿Cuándo se tuvo claro que este año iban a celebrarse las Fiestas de San Lorenzo?

Creo que fue después de Reyes, cuando se empezaron a levantar ya las restricciones. A finales de enero empezamos a mirar contrataciones de lo que era más urgente, las actuaciones musicales.

¿Por qué no se ha incrementado el presupuesto respecto a 2019? ¿No tendría que ser mayor tras dos años sin fiestas?

Estamos en contención presupuestaria. Frente a lo que se pueda pensar, los presupuestos no se suman de un año a otro. El de 2020 se fue a la pandemia, aún así se reservó algo para actividad cultural en verano. En 2021, tras saber que no habría fiestas, se destinó algo más de dinero para el programa que llamamos Laurentis, del 21 de junio al 21 de septiembre. Este año teníamos el dinero presupuestado, porque las cuentas municipales no han aumentado tanto, pero los gastos ordinarios sí. Son 780.000 euros, más lo que viene de otras áreas.

¿De quién fue la idea de encargar el cartel en lugar de someterlo a votación popular?

Fue una propuesta mía. Cuando en 2019 llegué a la concejalía encontré un cartel ya hecho o en proceso mediante concurso. Nada mas elegirlo empezaron a surgir acusaciones de plagio. Para esta vuelta de fiestas, necesitábamos una imagen potente, que llamara la atención y pensamos en Brosmind, un estudio de diseño reconocido a nivel internacional con una cuestión añadida que nosotros sí valoramos, su relación con Huesca. Encargarlo o someterlo a votación no es ni mejor ni peor, son opciones. Ya se verá qué se hace el año que viene. Pero hay que tener en cuenta que el cartel es la imagen de unas fiestas de Interés Turístico Nacional, que tiene que contar lo que es San Lorenzo en Madrid. Además, el sentimiento de la oscensidad no se consigue con un concurso.

¿Le sorprendió la reacción de la Cofradía de San Lorenzo, que tiene los derechos de imagen del busto que aparece en el cartel?

La cofradía, entre otras cosas, tiene por objeto velar por la imagen de San Lorenzo y eso lo entiendo y lo comparto. Cuando vi el boceto no vi ningún trato irreverente de la imagen del santo. La cuestión de los derechos está allí y la queja era porque no habíamos pedido el permiso. No podíamos hacerlo hasta la presentación porque el cartel se podía filtrar. Creo que el cartel gusta, que es respetuoso, porque de lo contrario no lo hubiéramos admitido.

¿A usted le gusta?

Creo que es un cartel muy festivo y divertido, con muchas lecturas. Aparecen todos los elementos de la fiesta, con respeto y con esa vivacidad y movimiento que otros de otros años no tienen.

¿Por qué cada año hay polémica con las peñas?

Hay que preguntárselo a las peñas, yo no tengo ninguna polémica, tengo datos. He intentado colaborar con ellas y soy consciente de sus dificultades. El convenio que se firma es una subvención directa y si no presentas la justificación no puedes recibirla. Es una cuestión sobre todo administrativa, pero el dinero lo tienen asegurado desde que se aprueba el Plan de Subvenciones y se dota esa partida, de 51. 000 euros.

Se ha variado el día de la entrega de la Parrilla de Oro. ¿Se pensó en algún cambio más?

Valoramos que después de dos años sin fiestas hacer cambios era complejo porque todos tenemos en el recuerdo unas muy buenas fiestas de 2019. Veremos qué pasa este año. Al siguiente habrá otra corporación y a lo mejor tampoco es momento de dejar preparadas muchas novedades. Además, es difícil porque hay muchas cosas que te vienen dadas. Todos los actos tradicionales son cuando son; el horario de los toros también condiciona la programación… Y cada vez que hay un cambio de modelo hay polémica...

Además de la subida de precios, ¿qué encontraron a la hora de contratar los conciertos?

Había mucha gente comprometida. En estos dos años ha habido un auge de festivales en la provincia, y hay grupos a los que ya no puedes contratar, certámenes que han pedido exclusividad y grupos ya comprometidos desde los festivales de 2021 . Y todos los años, del 9 al 15 de agosto, hay fiestas por toda España y es difícil encontrar artistas y orquestas de renombre. Los cachés han subido entre el 20 el 30%.

Y los conciertos de San Lorenzo siguen siendo gratuitos...

Nosotros hemos optado por un modelo de fiesta, y más en este año, que sea lo más participativo posible, sin restricciones para nadie y eso pasa por la gratuidad. Un cambio al que habría que darle una pensada cuando toque es si todo tiene que ser gratis o tiene que haber cosas pagando, como hubo en su momento.

Tras dos años sin ellas ¿teme que la fiestas se descontrole?

Estamos preparados para intentar que no se desmande en exceso, pero apelamos a la responsabilidad. El objeto es divertirse y el problema será si alguien quiere hacerlo a costa de otro, molestar, hacer ruido, beber… Hay que tener un poco de correa por parte de todos, que son fiestas… Está relacionado con el consumo responsable de alcohol. Si vamos muy pasados es más fácil reaccionar de forma desproporcionada.