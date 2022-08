Estos son los lugares clave de las Fiestas de San Lorenzo 2022 en Huesca

La capital del Alto Aragón ya tiene todo preparado para el inicio de sus Fiestas de San Lorenzo, en las que durante siete días las calles de Huesca se llenarán de gente, música, albahaca y, sobre todo, mucha emoción, tras dos años en los que no se han podido celebrar estos días tan especiales para los oscenses. Sin embargo, existen unos lugares clave donde el disfrute será máximo, ya que albergarán la mayoría de los eventos que se incluyen en la programación de actos de este 2022.

Plaza de la Catedral y plaza de San Lorenzo

La plaza de la Catedral, ubicada en pleno Casco Viejo, acogerá el Chupinazo, acto principal que significará el inicio de siete días de fiesta. En este enclave turístico de la ciudad también se encuentra el Ayuntamiento, en cuyo balcón principal Rubén Moreno, director del Festival Internacional de Huesca, encenderá el cohete a las 12.00 ante una plaza abarrotada de jóvenes y mayores.

Con este momento simbólico terminado, toda la multitud arrancará un pasacalles por las calles más céntricas de la ciudad. Al son de la música y con el olor a vino impregnado en sus olfatos -y en sus vestimentas- se realizará la parada obligatoria en la plaza de San Lorenzo, donde se ubica la Iglesia del Patrón, al que saludarán con sus pañoletas verde en alto.

Plaza Navarra

Para seguir el lanzamiento del cohete no será necesario acudir a la plaza de la Catedral puesto que en la plaza Navarra, centro neurálgico de la capital altoaragonesa, ya hay instalada una pantalla gigante que retransmitirá en directo el momento. No obstante, no será el único el único evento que albergue.

El mismo martes 9, por ejemplo, a partir de la 13.30 se celebrará una sesión del local DJ Satu, o el sábado 13 a las 19.00 una tarde repleta de ritmos latinos con el 'Salsanlorenzo'. Además, de conciertos gratuitos durante todos los días que duren las Fiestas y que darán comienzo a las 23.00.

Palacio de Congresos, recinto ferial y mercadillo

También la explanada trasera del Palacio de Congresos de Huesca hará vibrar lo altavoces. En este caso, será a partir del día 10 de agosto -excepto una sesión nocturna de música este martes día 9-, cuando comenzará un ciclo de conciertos gratuitos, entre los que se encuentran los nacionales Mala Rodríguez o Marc Seguí, sin olvidar a los aragoneses 'Ixo Rai!'. Todos ellos irán seguidos de más sesiones de DJ's locales como Adrián Roche o el residente de Marchica Formigal, Arny Montana.

Aunque esta zona de la capital altoaragonesa también contará con vida diurna, puesto que desde el jueves 11 hasta el domingo 14 los Titiriteros de Binéfar actuarán todos los mediodías con diferentes espectáculos para el disfrute de los más pequeños (y no tan pequeños).

En las inmediaciones del Palacio de Congresos, detrás de las carpas, se encuentra en recinto ferial, donde no faltarán colchonetas, atracciones o puestos de tiro con escopeta donde afinar la puntería. Muy cercana a este área, está la Avenida Monegros, donde se instalarán los míticos puestos de comercio ambulante en los que habrá comida, artesanía y objetos que no dejan indiferente a nadie.

Plaza de Toros

Al finalizar el Coso Bajo de Huesca se ubica la plaza de toros en la que este año la Feria Taurina de la Albahaca 2022 trae seis corridas diarias con cabezas de cartel como Cayetano, El Cordobés o El Juli. A la salida del espacio y con la lidia ya celebrada, una discomóvil recogerá a los más y menos jóvenes para realizar un pasacalles por las calles de la ciudad.

Para los más madrugadores -y trasnochadores- la arena oscense acogerá las sesiones vaquilleras desde la mañana del jueves 11, hasta la del lunes 15 de agosto. Otras eventos en este ubicación será la becerrada de la peñas o el concurso de recortadores.

Otros lugares de interés festivo

Entre otros lugares clave para vivir al máximo estas Fiestas de San Lorenzo están el Parque de la Universidad, detrás de la plaza de toros y en el que se celebrará el 'Reberte Fest' que organiza la asociación ecologista 'Albahaca Reberde'; la plaza Luis López Allué -más conocida como la plaza del Mercado- donde ya está funcionando un escenario que albergará más actos laurentinos; muy cerca se encuentran la plaza de San Pedro y la de los Fueros de Aragón en la que los bares de ocio nocturno que allí se ubican sacarán sus barras a la calle, además de sesiones de DJ's con la presencia especial de Paco Pil; en esa misma zona también destaca como enclave esencial la plaza General Alsina tras el Museo de Huesca.

El parque municipal Miguel Servet también acogerá eventos de diversa índole, así como el Centro Cultural Manuel Benito Moliner o la famosa Peña 'Os Casaus', en el noroeste de la capital altoaragonesa.

Y una docena de Puntos Violeta

Por último, y aunque no por ello menos importante, el IAM (Instituto Aragonés de la Mujer) ha organizado para estas fechas tan señaladas y multitudinarias una docena de Puntos Violeta ubicados en distintos lugares clave de Huesca. Estos se encuentran en: