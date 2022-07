La cofradía zanja la polémica del cartel de San Lorenzo y las peñas dejan igual el saludo al santo

La Real Cofradía de San Lorenzo de Huesca ha querido dejar claro que se desvincula de la imagen del santo que ilustra el cartel de las fiestas y que acepta las disculpas del alcalde, Luis Felipe, por haber utilizado la figura del patrón oscense sin solicitar autorización a la hermandad, que hace año la registró legalmente para asegurar «una adecuada y respetuosa utilización de la misma».

La cofradía emitió ayer un comunicado para zanjar la polémica suscitada tras la presentación del cartel, que este año el Ayuntamiento ha encargado directamente al estudio Brosmind (Juan y Alejandro Mingarro) en lugar de convocar un concurso y una posterior votación popular.

Al ver que el busto de San Lorenzo, en un versión libre, era el protagonista del anuncio de las fiestas laurentinas, que se celebran del 9 al 15 de agosto, la hermandad manifestó su malestar: la imagen se ha utilizado sin haber pedido el permiso previo a la cofradía. Este trámite es necesario desde 2016, cuando se decidió proteger el derecho de uso y de edición, el ‘copyright’.

Tras conocer el martes diseño y contenido del cartel, la cofradía se puso en contacto con el Ayuntamiento de Huesca para abordar a situación de manera inmediata. Al día siguiente de la presentación del mismo, el alcalde y la portavoz del grupo municipal socialista, María Rodrigo, se reunieron con la priora, África Moyano, y otros representantes de la junta en la sede la hermandad.

Según reconocen en el comunicado, la Cofradía solicitó la sustitución del cartel, pero «nos indicaron que ya no se podía cambiar». No obstante, «el alcalde pidió disculpas por no haber tenido en cuenta a la cofradía ni haber caído en la cuenta que la imagen de San Lorenzo es marca registrada, por lo que aseguró, remitiría una carta por escrito a la junta» manifestado sus excusas. Esta se recibió el jueves.

Es cierto que el cartel anunciador de las Fiestas de San Lorenzo, aparte de método de elección que se adopte, provoca siempre todo tipo de comentarios. No obstante, desde la cofradía lamentan que en esta ocasión, «precisamente el año en el que retomamos las fiestas después del tiempo de pandemia, lo ha hecho con mucha más polémica».

Moyano y la junta de la hermandad insistieron en que el cartel publicita la fiestas, la ciudad y el santo y al utilizar el busto, el Ayuntamiento «debería haber contado con el permiso de la cofradía para dicho fin». «Son muchos los oscenses que lo han solicitado en estos años y a la mayoría se les ha concedido, a otros no», señaló la priora.

El comunicado finaliza reiterando «el respeto y fervor que el patrón de todos los oscenses merece y lanzado un ¡Viva San Lorenzo! que cierre esta polémica , con el ruego de que su espíritu conciliador acompañe a todos».

Tras el cohete y la cabalgata

Este año se había planteado la posibilidad de adelantar el horario del saludo a santo por parte de las peñas, que se lleva a cabo el 9 de agosto al finalizar la cabalgata que recorre el Coso tras el lanzamiento del cohete. Finalmente, la colocación de la pañoleta verde a la escultura de piedra que se halla sobre la entrada de la basílica dedicada a patrón de Huesca no sufrirá cambios.

La Cofradía de San Lorenzo había sugerido a las peñas que este acto, que organizan las seis asociaciones recreativas, se llevara a cabo antes del inicio oficial de las fiestas (12.00) para evitar los tumultos que se forman en la pequeña plaza. Frente a la iglesia se coloca una plataforma elevadora para que la persona o personas designadas cada año puedan llegar a la figura del santo y poner en su cuello la pañoleta con los escudos de todas las entidades. Este año, el honor ha recaído en los socios de la Peña Los 30 Antonio Pérez y Carmen Sáez,

Ayer, fuentes peñistas confirmaron que no habrá cambios, que el saludo al santo se queda como está «por incompatibilidad con otros itinerarios». El día 9, Zoiti, Los 30, Los que Faltaban, La Parrilla, 10 de Agosto y Alegría Laurentina si estrenarán una novedosa iniciativa. Bajo el lema ‘¡Volvemos a las calles!, organizarán por primera vez un almuerzo popular conjunto en la plaza de toros a partir de las 8.30. Ya están todas las entradas agotadas.

Isabel G.ª Macías