Un detenido en las fiestas de Jaca por agresión sexual

Un hombre ha sido detenido este lunes en Jaca como posible autor de una agresión sexual. El suceso ha tenido lugar en el entorno del recinto donde se encuentran las carpas de las peñas de la ciudad, que se encuentra en plenas fiestas patronales de Santa Orosia y San Pedro. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Jaca ha convocado esta tarde una concentración de repulsa.

El Jefe Superior de la Policía Nacional de Aragón, Juan Carlos Hernández, ha confirmado esta mañana en Jaca que hay un detenido en relación con “una agresión sexual a la salida de unas carpas”. El posible autor ha sido identificado "por amigos y la propia víctima”, ha añadido. Hernández se encontraba en la ciudad presentando la Campaña Verano 2022 del Plan Turismo Seguro, con la presencia también de la Delegada del Gobierno, Rosa Serrano.

El suceso ha tenido lugar a primera hora de esta mañana y al haber presencia policial en la zona de las carpas, la repuesta ha sido rápida. “Se ha atendido a la víctima, se ha activado el protocolo y la Policía Nacional ha actuado, llevándola en primer lugar al hospital”. La investigación posterior ha supuesto la detención de una persona “que era bastante conocida, no por su buen hacer”, según el Jefe Superior de la Policía Nacional.

Desde este cuerpo han mostrado su repulsa ante “cualquier tipo de violencia contra la mujer”. El responsable de la Policía ha comentado que se realizan todos los esfuerzos "para que no ocurran estos hechos, pero el alcohol y otras sustancias hacen que no se controle y que la gente haga cosas que no tiene que hacer”. Ahora “el caso está resuelto, y en manos del juez”.

Por su parte, la Delegada del Gobierno ha confirmado también que se trata de una agresión sexual, “un caso lamentable”, que ha tenido una “atención rápida". "Se ha abierto protocolo, se está atendiendo a la víctima y hay una investigación en curso”, ha declarado.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Jaca ha celebrado esta mañana una sesión extraordinaria en la que se ha acordado por unanimidad rechazar cualquier tipo de agresión o abuso sexual, y en este caso concreto, la que se ha cometido esta pasada noche. El alcalde, Juan Manuel Ramón ha señalado que se ha acordado apoyar a la víctima o víctimas “porque se generan otros tipos de actos incómodos”, en relación a la violación de su intimidad. Esta tarde se ha convocado una concentración a las 19.00 en la puerta del Ayuntamiento de Jaca para mostrar la repulsa por lo ocurrido “y nuestro apoyo”.

El primer edil ha resaltado que las unidades que han intervenido “estaban a escasos metros”, ya que al parecer la víctima “caminaba por calles cercanas”. Desde el consistorio van a insistir "en hacer campañas y concienciar a los ciudadanos de que cualquier tipo de abuso, no solo las agresiones sexuales, sean erradicadas”.

En un comunicado, el Ayuntamiento muestra su más "enérgica condena" a la agresión sexual, y todo el apoyo y solidaridad a la víctima. "Una vez más, reafirmamos nuestra posición de condena absoluta ante cualquier agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra sociedad, y mantenemos nuestro compromiso con la erradicación de estas prácticas, así como con la mejora de la seguridad de las mujeres, para que puedan ejercer sus derechos en plena libertad".

El Ayuntamiento reitera su compromiso para eliminar las agresiones sexuales y comportamientos sexistas, respondiendo de forma coordinada y coherente ante la denuncia cuando ocurren este tipo de agresiones y abusos. "Continuaremos trabajando para tener unas fiestas libres de agresiones sexistas, basadas en la igualdad, respeto y libertad. Instamos a la ciudadanía jacetana a que continúe mostrando una actitud activa frente a las agresiones sexistas, y a que contribuya a un modelo cultural que en ningún caso justifique al agresor bajo la premisa de las fiestas, sus excesos o las costumbres".

La noticia se produce solo unos días después de que saltara la alarma en Jaca por la presencia de un hombre, de nacionalidad francesa, con problemas psiquiátricos, que finalmente fue detenido como presunto responsable de un delito de abuso sexual y otro de robo con violencia. El mismo día de su arresto pasó a disposición judicial y se decretó su libertad con cargos.

La Policía ha informado de la detención y el traslado a su país de este ciudadano tras difundirse a través de las redes sociales un aviso que estaba sembrando el pánico en la localidad y sus alrededores. Según el mensaje, del cual se pedía la máxima difusión por dichos medios, rondaba por la población "un hombre francés de unos 40 años rubio, con barba, encorvado y con gestos bruscos, desaliñado, hablando solo y que es un agresor sexual".

Tras su descripción, el mensaje alertaba de que iba "buscando a las chicas para agredirlas sexualmente y a los chicos para buscar pelea" y aseguraba, erróneamente, que lo habían detenido "pero lo han vuelto a soltar porque no puede detenerlo, ya que es francés y no pueden arrestarlo aquí en España". Con letras realzadas se avisaba a las chicas de que no fuera solas y de que se alejaran de él lo máximo posible en caso de verlo. A los chicos se les hacía la misma recomendación. "Todos debemos tener cuidado", finalizaba.