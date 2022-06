La moda de los ‘selfies’ extremos llega también al Pirineo

Especialistas del rescate, guías, guardas de refugios... todos coinciden en hablar del efecto de atracción de las actividades al aire libre desde el inicio de la pandemia. "Hay que celebrar que la gente haya podido conocer la montaña, y que vuelva", afirma la coordinadora de Montaña Segura, Marta Ferrer, pero esto implica al mismo tiempo un alto volumen de personas que se está iniciando.

"Vemos una hornada de gente que se acerca al Pirineo por primera vez y a la que hay que educar", coincide el responsable de la Oficina de Información de la Montaña de Jaca, Íñigo Ayllón. Se observa, dice, un perfil más joven, con la incorporación de personas en la franja de 20-30 años, a los que cuesta más llegar.

Al mismo tiempo, Ayllón alerta de una tendencia peligrosa que llega a través de las redes sociales, las fotografías en lugares extremos. "Hay gente que va a hacerse fotos a sitios peligrosos, pero el problema es que algunas entidades turísticas las comparten en sus redes para publicitar esos espacios". Cita imágenes recientes difundidas del Arco de Piedrafita o el Dedo de Yenefrito en Panticosa. "El mensaje subliminal es que lo que mola es ir a hacerse la foto, no por la actividad sino por la imagen y esto tiene un efecto llamada al que debemos prestar atención".

Otra tendencia que preocupa es el uso inadecuado de aplicaciones donde se comparten rutas, como Wikiloc. "Algunos se las descargan y las siguen sin más, sin darse cuenta a lo mejor de que quien la ha hecho antes ha ido corriendo y por eso ha tardado solo 3 horas", explica Ayllón.

"La gente se monta excursiones buscando solo por internet. Si yo necesito una medicina pregunto en la farmacia, no recurro a Google", comenta en el mismo sentido Joan María Vendrell, veterano guarda de Góriz. Asegura que algunos excursionistas van a Monte Perdido, la principal ruta desde este refugio, informándose solo en Wikiloc."Piensan que no hay nieve en la Escupidera (la zona más peligrosa), pero es que a lo mejor han mirado una ruta de julio del 2016. Hay un abuso en esto", añade, recomendando contrastar la información. "No por preguntar se va a ser peor montañero".

En la postpandemia, concluye Vendrell, "vienen más personas, pero hay menos cultura de montaña y algunos no tienen la mínima preparación física o técnica". El refugio está completo para julio y agosto. Ha estrenado la regulación de la acampada fuera, previa reserva en la web de Góriz, pero algunos días tampoco hay plazas en el exterior.