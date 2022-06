El Ministerio se abre a estudiar la reivindicada línea de Cercanías entre Huesca y Zaragoza

La reivindicación de una red de Cercanías entre Huesca y Zaragoza siempre había estado latente, pero en las últimas semanas son cada vez más las voces que se han sumado a ella ante la escasez de servicios que unen ahora las dos capitales (seis regionales -cinco los fines de semana- y un AVE por sentido cada día). Y el Ministerio de Transportes está abierto a estudiar cualquier petición que reciba desde las administraciones (no ha llegado ninguna formal), pero también recuerda que las condiciones para poner en marcha un servicio así son muy exigentes. Este mismo miércoles, el alcalde de Huesca volvió a mantener una reunión con Renfe, aunque no planteó una línea de Cercanías, sino una mejora del servicio.

En España solo hay 12 líneas de Cercanías, entre ellas la que conecta Zaragoza, Casetas y Utebo. Una de las más parecidas al caso de Huesca podría ser la que une Avilés (78.000 habitantes) y Gijón (270.000), con 30 servicios diarios por sentido cada 35 minutos y una hora de viaje. Pero hay otras como Murcia-Alicante (14 servicios), Cádiz-Jerez (23), Santander-Torrelavega (15), Málaga-Fuengirola (52), Valencia-Castellón (32) o San Sebastián-Irún (25).

El espejo de Valladolid-Palencia

A estas ciudades se quieren unir también Valladolid (300.000 habitantes) y Palencia (80.000), en cuyo espejo podrían mirarse también Zaragoza y Huesca. Y es que han hecho un frente común para pedir un corredor de Cercanías al Ministerio con frecuencias cada 30 minutos y paradas en 13 municipios de ambas provincias. Ahora ambas ciudades están conectadas por 11 regionales y de media distancia, además de contar con seis Alvia y dos AVE por sentido.

Desde el Ministerio explican que para ampliar o modificar los servicios declarados Obligaciones de Servicio Público (como los de Cercanías) que presta Renfe se requiere un acuerdo del Consejo de Ministros, imprescindible para cambiar ese contrato que fue firmado en diciembre de 2018 y que tiene una duración de 10 años, con una posible prorroga de otros 5 años.

Se requiere un análisis técnico

No obstante, con carácter previo, se debe efectuar "un completo análisis técnico de la demanda potencial, que tiene mucho que ver con la distribución de la población y los flujos de movilidad cotidiana del entorno, desde una perspectiva multimodal y de sostenibilidad económica, social y ambiental". Además, se estudia la viabilidad técnica, la disponibilidad de material, maquinistas, etc. Y, por último, debe analizarse la disponibilidad económica, que debe incluirse en los Presupuestos Generales. "Todo ello sin perjuicio de que, por supuesto, la infraestructura debe estar acondicionada para estos servicios y permitir unos tiempos de viaje competitivos...", señalan.

Desde el Gobierno de Aragón, el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda considera "imprescindible" ampliar la red de Cercanías de Aragón hacia un corredor norte para facilitar la movilidad entre los municipios de ese eje y el acceso a los polígonos industriales y plataformas, y apostar por algo más sostenible.

Y para remar en esa dirección, la consejería que encabeza José Luis Soro, a través del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, tiene ya muy avanzado un estudio informativo sobre ese corredor para determinar horarios, paradas, uso de vías, usuarios potenciales… "que será una herramienta objetiva y de análisis para reclamar a Renfe la puesta en marcha de las Cercanías", destaca. Una propuesta que incluiría la intermodalidad con el tranvía, de manera que se creara la figura del Tren-Tram. "Este estudio nos llenará de argumentos para mostrar la viabilidad de este proyecto y el impacto positivo que tendrá en Aragón", augura Soro.

Más información Los alcaldes piden impulsar el corredor Zaragoza-Huesca con un tren de cercanías

También deja claro que "en ningún momento" se plantea que el Gobierno de Aragón asuma el coste de este corredor "porque detraer recursos propios para pagar la cuenta que es del Ministerio supondrá no atender aquellos servicios públicos que sí son competencia nuestra y que nadie nos paga", subraya el consejero.

Billete de tren multimodal

A la espera de que se haga realidad o no esta reivindicación, José Luis Soro ha mantenido conversaciones con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, para atender otra petición que cree "interesante", poder acceder con el billete de tren a los transbordos con el transporte urbano en Zaragoza. "Se ha comenzado a hablar con Renfe para ver cómo se podría articular esta petición", dice el consejero de Vertebración del Territorio.

La plataforma Huesca Suena lanzó hace tres semanas una campaña para reclamar un servicio de cercanías entre Huesca y Zaragoza por cuestiones de rentabilidad y por interés social y público. Ha superado ya las 4.100 firmas (físicas y de Change.org) y a la vista de este éxito, han ampliado el plazo hasta el 30 de junio.

También partidos políticos como Ciudadanos, el Partido Aragonés, Chunta Aragonesista o Aragón Existe han pedido públicamente este servicio y han impulsado iniciativas en el Senado, el Congreso o la Diputación Provincial de Huesca. Esta última aprobó en el pleno de marzo por unanimidad (PSOE, PP, PAR y Cs) "la mejora del servicio de transporte ferroviario entre Huesca y Zaragoza con la implantación y ampliación de un sistema de trenes de cercanías entre ambas capitales".

"Hay pocas horas para elegir", según los usuarios

En cuanto a los usuarios, la opinión generalizada es que hay pocas horas para elegir con las actuales frecuencias. Pedro Allué teletrabaja desde su casa en Huesca pero también tiene una oficina en Zaragoza y viaja un par de veces por semana. Y siempre utiliza el tren "porque puedo aprovechar para trabajar mientras que en el bus es más complicado", explica. Asegura que intenta ajustarse a los horarios "pero me gustaría que hubiera más frecuencias, sobre todo por la tarde porque entre las 16.00 y las 19.00 no hay ningún tren; una mejor conexión sería muy importante para el desarrollo de ambas ciudades", subraya.

Además de trabajadores que tienen su puesto en una u otra ciudad, otro de los principales colectivos usuarios es el de los estudiantes, como Elia Reiné. Ella viaja todas las semanas porque vive y estudia Derecho en Zaragoza. "Siempre vengo en tren porque me sale más barato que el bus y tardo menos. Pero hay muy pocos, estaría muy bien que hubiera más porque por la mañana hay un intervalo muy largo sin servicios y también harían falta más al mediodía", opina.

Mientras, Alba Vázquez, que estudia igualmente en Zaragoza, considera que hay "muy pocos trenes y a veces no me cuadra el horario con lo que tengo que venir en bus, que para mí no es muy cómodo la verdad". A su juicio, debería haber más servicios a mitad de mañana o a mitad de tarde "porque o son muy pronto o muy tarde, pero hay mucho tiempo entre unos y otros".

"Más barato, cómodo y rápido"

Ibón Cejalvo también estudia en Zaragoza y se desplaza prácticamente todos los fines de semana entre las dos ciudades. "Estaría muy bien que pusieran más servicios porque si sales de clase a las 17.00, a lo mejor hasta las 19.00 no tienes ningún tren para volver. Y sobre todo los fines de semana o en época de exámenes como ahora", afirma. Ella prefiere el ferrocarril "porque es más barato, cómodo y rápido".

Óscar García, en cambio, vive en Zaragoza y estudia en Huesca y suele viajar todas las semanas una o dos veces. A veces echa mano de ‘Blablacar’, "pero mucha veces también uso el tren porque con el descuento de carnet joven me sale muy bien de precio". No obstante, también lamenta que "hay pocas horas para elegir, o es muy pronto o muy tarde y se agradecería un poco más de versatilidad".