Una agente forestal siguió al pirómano de Sigués: "Su conducta era sospechosa"

Dos fotografías tomadas con sendos teléfonos móviles facilitaron la localización del hombre acusado de provocar intencionadamente el incendio de Sigüés. Al ser detenido por la Guardia Civil, apenas tres horas después de iniciarse el fuego, llevaba seis mecheros, una caja de cerillas y las manos ennegrecidas de hollín. Sin embargo, fue una Agente de Protección de la Naturaleza (APN) de la zona de la Canal de Berdún la que facilitó la pista que condujo a su detención. Buscó y siguió al individuo y cuando dio con él en el carretera llamó a los agentes.

La agente acudió al incendio con su coche particular, que además pinchó en una pista. Estaba medio de fiesta porque no se disponía de vehículos oficiales para todos los efectivos. Había estado controlando una corta de madera días antes en la zona donde se inició el fuego. "Los trabajadores de la empresa maderera me llamaron y me contaron que habían visto a un individuo que merodeaba por la zona donde empezó el fuego, entraba y salía de la pista y se comportaba de forma muy rara", ha explicado la APN. Su actitud era tan sospechosa que incluso le hicieron una fotografía con el teléfono móvil y se la enviaron.

Al poco, un compañero de Jaca, relacionó el incendio con otro que había ocurrido el sábado en Arrés, en el municipio de Bailo. Allí habían visto a un transeúnte provocando un pequeño incendio que pronto se consiguió apagar. También tomaron una foto. "Cuando me la envió vi que era la misma persona".

Lo notificó a la Guardia Civil, pero pensando que no estaría muy lejos y para evitar que se le perdiera la pista, cogió su coche y se fue a buscarlo. "Siguiendo la carretera nacional llegué hasta Liébana, pasado Yesa (ya en Navarra), y lo vi andando", explica la agente, que inmediatamente transmitió la información a la Benemérita, facilitando así la rápida detención del presunto pirómano, al que el juez ha enviado a prisión como presunto autor de un delito de incendio forestal. El fuego quemó 60 hectáreas de pinar.

Especialistas del Seprona, con base en Casetas, y del equipo de policía judicial de Guardia Civil de Ejea de los Caballeros que inspeccionaron la zona donde se originó el incendio han podido determinar que fue provocado por la mano del hombre, mediante la aplicación directa de llama con un mechero o elemento similar, capaz de producir ignición sobre el combustible seco muerto.