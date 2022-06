El Ayuntamiento y la propiedad acuerdan la compraventa del suelo para el segundo instituto de Monzón

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha informado este miércoles en Junta de Portavoces sobre el acuerdo alcanzado con la propiedad para la compra de los terrenos, que pondrá a disposición del Gobierno de Aragón, con el fin que pueda construir el segundo instituto público de Enseñanza Secundaria de la ciudad. Es una demanda institucional y vecinal ya el actual centro, denominado Mor de Fuentes y construido hace 50 años, se encuentra colmatado con más de 900 alumnos. Los suelos se ubican en la avenida de Lérida, en la entrada a la localidad desde Binéfar frente al barrio de La Carrasca.

Las negociaciones han sido "largas y complejas y ha habido mucho trabajo detrás que no se veía" pero, tras meses de conversaciones y reuniones, el acuerdo ya está cerrado y se materializará durante los próximos días. Tras la explicación a los portavoces municipales, está prevista una reunión con la Plataforma Por un Segundo Instituto Público este jueves para darles a conocer los detalles y el nuevo escenario que se genera a raíz de esta adquisición.

Claver ha apuntado que el Ayuntamiento ha cumplido con la compra de los terrenos para la construcción del segundo Instituto "a pesar de las dificultades planteadas por el Gobierno de Aragón, que quería el suelo sin darnos información de lo qué necesitaba". El alcalde ha añadido que "ahora ya no valen más excusas por parte de la DGA y, en concreto, de la Consejería de Educación". "Si realmente tienen intención y voluntad de construir, queremos hechos y no palabras porque en tres años de gobierno que llevamos, hemos cumplido con nuestra palabra", ha apostillado el primer edil.

Hace un año, el Ayuntamiento de Monzón trasladó a la DGA su propuesta para ubicar el nuevo centro de secundaria, que recibió el visto bueno desde de Educación. No obstante, el departamento "se enrocó en que no licitaba el proyecto hasta que no estuvieran los terrenos comprados y a su disposición", ha recordado el alcalde.

Asimismo, Claver ha asegurado que cuándo el actual gobierno (PP-PAR-Cs) llegó al Ayuntamiento hace tres años "no había ningún trabajo, ni estudio sobre el segundo instituto por parte del anterior equipo (PSOE-Cambiar Monzón)". "Tuvimos que afrontar desde cero este asunto, lidiando con la pandemia que durante más de estos dos años ha influido en la gestión municipal”, ha apostillado. El alcalde ha insistido en que ahora corresponde al Gobierno de Aragón demostrar "si realmente tiene voluntad y compromiso con el segundo instituto incluyendo el proyecto de ejecución en el próximo Plan de Infraestructuras Educativas".