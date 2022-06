Detenido un ciudadano francés por abuso sexual y robo con violencia en Jaca

Un ciudadano francés ha sido detenido este martes en Jaca como presunto responsable de un delito de abuso sexual y otro de robo con violencia, según han confirmado desde la Policía Nacional. Las mismas fuentes han indicado que el mismo día de su arresto pasó a disposición judicial y que se decretó su libertad con cargos. El hombre tiene problemas psiquiátricos y se encuentra en Francia.

La Policía ha informado de la detención y traslado a su país de este ciudadano tras difundirse a través de las redes sociales un aviso que estaba sembrando el pánico en la localidad y sus alrededores. Según el mensaje, del cual se pedía la máxima difusión por dichos medios, rondaba por la población "un hombre francés de unos 40 años rubio, con barba, encorvado y con gestos bruscos, desaliñado, hablando solo y que es un agresor sexual.

Tras su descripción, el mensaje alertaba de que iba "buscando a las chicas para agredirlas sexualmente y a los chicos para buscar pelea" y aseguraba, erróneamente, que lo habían detenido "pero lo han vuelto a soltar porque no puede detenerlo, ya que es francés y no pueden arrestarlo aquí en España". Con letras realzadas se avisaba a las chicas de que no fuera solas y de que se alejaran de él lo máximo posible en le caso de verlo. A los chicos se les hacía la misma recomendación. "Todos debemos tener cuidado", finalizaba.