Agentes forestales de Aragón acuden con sus coches a los incendios por falta de vehículos oficiales

La carencia de vehículos en el parque móvil del departamento de Agricultura, Ganadería y medio Ambiente obliga a los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) de Aragón a acudir estos días a los incendios con sus coches particulares. La situación la ha denunciado la Federación de Servicios Públicos de UGT- Aragón, que pone como ejemplo el incendio declarado el lunes en Sigüés.

Cinco agentes de servicio tuvieron que usar sus vehículos para atender tres fuegos diferentes en la Canal de Berdún, entre ellos el de Sigüés, que calcinó 60 hectáreas de pinar y obligó a cortar el tráfico de la autovía A-21. Otros dos agentes tenían servicios asignados en Jacetania sin disponer de coche oficial, "situación que se repite en el resto de áreas medioambientales". De hecho, la persecución e identificación de la persona detenida en relación con el incendio de Sigüés, se realizó por una agente desde su propio vehículo particular.

Según el sindicato, conlleva un perjuicio patrimonial para los funcionarios, incluyendo gastos en averías como la reparación de neumáticos por circular por pistas forestales. La agente mencionada pinchó cuando iba tras el presunto pirómano. Pero sobre todo supone un grave peligro para estos profesionales por no disponer de emisora, no poder ver su posición GPS en las pantallas de los centros de coordinación, ni poder señalizarlos correctamente como vehículo de emergencias al resto de usuarios de la red de carreteras.

"El parque móvil de los agentes forestales ha colapsado", asegura UGT. Y no solo estos días, a raíz de los incendios, "es algo habitual", en la Jacetania y en el resto de las comarcas. "La falta de vehículos impide la realización de numerosos servicios ordinarios asignados; muchas tareas no se llegan a realizar nunca o sufren retrasos importantes que repercuten en el ciudadano. Sin embargo, la respuesta a emergencias como las originadas en la última semana por incendio forestal no se puede retrasar o ignorar, por lo que muchos agentes, en su vocación de servidores públicos, optan por acudir a los incendios forestales con sus vehículos particulares", señala el sindicato en un comunicado de denuncia.

Para UGT resulta incomprensible que el continuo aumento presupuestario del departamento de Agricultura y Medio Ambiente no haya permitido hasta la fecha acometer la renovación global de la flota y asegura que el colectivo se siente abandonado, por lo que no descarta la convocatoria de medidas de presión.

Antonio Villoro, delegado sindical de UGT en la Jacetania, ha explicado que en la zona de la Canal de Berdún hay dos vehículos disponibles para siete agentes. En una circular interna, el departamento se comprometió a poner un coche para cada dos trabajadores, "pero la realidad es otra", ya que además la flora es muy antigua y muchos pasan días en el taller.

En días normales, sin la situación de emergencia de esta semana, ha añadido Villoro, "van 3 y hasta 4 agentes en un mismo coche, pero eso no es operativo, resta capacidad de trabajo". Y a veces hay que quedarse en la oficina por no disponer de transporte. "Es como si un policía hiciera el servicio con su coche particular", comenta.