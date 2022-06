Terry Gilliam: "Los Monty Python fuimos seis tipos con mucha suerte que hicimos lo que quisimos"

Terry Giliam ha vuelto a Aragón para recoger la noche de este miércoles, en el Festival de Cine de Huesca, el premio Luis Buñuel. El actor y director británico, integrante del conocido grupo Monty Python, recuerda con nostalgia los escenarios de la Comunidad donde rodó. En Belchite se localizó la película 'Las aventuras del Baron Munchausen', y parte de la filmación de 'El hombre que mató a Don Quijote', en el Monasterio de Piedra. Precisamente esta cinta, su último trabajo, estrenado en Cannes en 2018, se proyectará tras la entrega del galardón. Su producción se ha convertido en una leyenda de la historia del cine, ya que se prolongó más de dos décadas.

"Belchite fue una experiencia increíble, es un símbolo del absurdo de la guerra. Realmente impresiona", ha recordado Gilliam en su comparecencia ante los periodistas horas antes de recoger el premio. Volvió para el Quijote, aunque la mayor parte se rodó en Navarra porque el Gobierno foral le dio dinero. "A veces se rueda en función de quien te paga", reconoce.

Cuando le comunicaron el premio Luis Buñuel pensó que era una "excusa maravillosa" para regresar a Aragón. Gilliam hizo turismo el martes por la comarca de Huesca recalando, entre otros lugares, en el castillo de Loarre, donde Ridley Scott ambientó 'El Reino de los Cielos'. "Tengo la impresión de que me llevaron a sitios para que yo me planteara hacer una película por aquí", ha bromeado, alabando el romanticismo de algunas localizaciones en estas tierras. "Siempre he tenido la idea de que Aragón era un lugar de leyenda, muy especial".

En la rueda de prensa no han faltado las risas. Su humor irreverente data de la época de los Monty Python. "Éramos seis tipos con mucha suerte. Fue genial porque hacíamos lo que queríamos. Estábamos en la BBC y solo había tres cadenas de televisión en el país, con lo cual ya eras famoso. Luego llegaron las películas y también funcionó. Fue maravilloso, nunca me lo he pasado tan bien".

Gilliam se ha definido como "un provocador". "Tendría más éxito si fuera correcto, pero a mí me gusta provocar", ha dicho, y considera que el problema ahora es que la gente "se ofende cada vez más" con el humor irreverente. "Hay personas que pasan su vida ofendidas".

Ha tirado de ironía al ser preguntado por las diferencias entre el humor inglés y el español. "El imperio inglés era más grande y cayó mucho más rápido. La única manera de sobrevivir era desarrollar un sentido del humor muy especial".

No han faltado las referencias a Luis Buñuel, que da nombre al premio, un provocador, como él. Se ha mostrado un admirador de su cine, pero sobre todo de su persona. Conoció también a Fernando Rey, actor que encargó al Quijote, y con el que tuvo una larga conversación sobre el director de Calanda.

Y sobre todo ha hablado de su última película, estrenada en 2018. "Ahora no tengo trabajo", ha reconocido. 'El hombre que mató a Don Quijote' fue un proyecto en el que persistió durante 20 años. "Don Quijote era víctima de haber leído demasiados libros, tenía una falsa ilusión de lo que era. Para hacer una película sobre el Quijote hay que estar igual de loco que él. Soy como el Quijote, que tiene fracasos continuos, se cae y se vuelve a levantar".

El Quijote ha sido llevado al cine en varias ocasiones. "Es un estupendo símbolo, lleno de creatividad, reinventa el mundo de una forma noble, romántica", considera Gilliam. Él tuvo la idea de hacer película antes de leer la obra de Cervantes. "Llamé al productor para pedirle 20 millones de dólares y luego, cuando leí el libro, pensé: 'Madre mía, ¿cómo voy a hacer yo una película sobre este libro?'". En Edimburgo, en la Biblioteca Nacional, encontró una edición de 1608, solo tres años después de la publicación de la obra maestra de la literatura universal. "Ya estaba traducido al inglés. Ha sido un libro con un éxito increíble porque es un libro increíble".

El director ha felicitado al festival de cine por sobrevivir 50 años, una de las razones por las que aceptó el galardón. "Estoy encantado de estar aquí, y como es un festival de cortos, no tengo tiempo de aburrirme con las películas", ha ironizado. Tras la rueda de prensa, Gilliam ha participado en la sección 'Un vermú con', en el exterior de Ultramarinos La Confianza, la emblemática y centenaria tienda oscense, sin duda otro recuerdo que llevarse de este retorno a tierras aragonesas.