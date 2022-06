"Será un orgullo máximo poner la pañoleta a San Lorenzo después de dos años sin fiestas"

A menos ya de dos meses del esperado lanzamiento del cohete de San Lorenzo 2022, se ha desvelado otro de los secretos más esperados de las fiestas de Huesca. Antonio Pérez y Carmen Sáez, socios de Los 30, serán los encargados de subirse en la mañana del 9 de agosto a una pequeña plataforma para anudarle la pañoleta con los escudos de las seis pequeñas recreativas a la imagen del patrón que hay la fachada de la basílica que lleva su nombre.

"Después de dos años sin fiestas, para nosotros es un orgullo máximo poder ponerle la pañoleta a San Lorenzo", confiesa este matrimonio que recibió la noticia por sorpresa en la comida del socio que organizaron Los 30. El presidente, Tomás Hernández, asegura que "lo tienen más que merecido" ya que Antonio es socio desde su juventud y cuando se refundaron en 2011 tras 15 años sin actividad, "fueron los primeros en apuntarse y han ayudado a levantarla desde el primer día hasta ahora", valora. Allí también se presentaron las dos mairalesas de este año, Sara Manero y Leyre Gracia, y fue homenajeado Miguel Escuer, socio de la peña desde 1976.

Antonio tiene 64 años y Carmen, 57, y se conocieron en la peña Los 30. Coinciden en afirmar que, para ellos, "ser peñista lo es todo". "Echamos una mano en todo lo que podemos y cuentan con nosotros para cualquier cosa. Además, somos miembros de la junta y hemos estado al pie del cañón siempre", manifiestan orgullosos.

Por ello, no dudan en animar a los más jóvenes a sacarse el carnet de cualquiera de las peñas de Huesca. "Sin peñas no hay San Lorenzo y no son solo para esa semana sino que hacemos actividades todo el año así que cuanta más gente colabore, mejor. Además, si pueden, que se hagan de la junta porque es una experiencia muy bonita y aunque se trabaje, se vive un San Lorenzo diferente", recalcan.

En el caso de Carmen, cree que en el instante en que coloque la pañoleta al santo se acordará "de muchas personas, de mi hermana y de mi cuñado, de socios que ya no están con nosotros...". Además, espera compartirlo con sus dos hijos y sus dos nietas "porque será un momento especial para toda la familia". Admite que tiene más ganas que nunca de estas fiestas ya que "después de dos años sin poder hacer nada, va a ser increíble para las peñas y para toda la ciudad", augura.

Mientras, Antonio lamenta que en la cabalgata de las peñas del día 9, después de que estalle el cohete, se haya perdido el color blanco y verde y se haya convertido en una marea rojiza por los litros de vino que se echan encima. "Nosotros bajábamos hasta Santo Domingo invitando a la gente con botas de vino y llegábamos limpios. No sé si conseguiremos recuperar esa imagen otra vez, pero seguiremos intentándolo", dice.