Sabiñánigo despedirá el martes a las tres víctimas de un accidente que "ha golpeado a toda la comarca"

Sabiñánigo despedirá este martes a las tres víctimas del trágico accidente ocurrido el sábado en la carretera A-136, en las inmediaciones del embalse de Búbal, por el choque frontal de una pequeña furgoneta y un turismo. Un siniestro que "ha golpeado a toda la comarca", como reconoció la presidenta del Alto Gállego, Lourdes Arruebo.

Al parecer, la autopsia que debe realizarse a los tres fallecidos, que se ha fijado para hoy, ha obligado a retrasar los funerales que, en principio, se celebrarán mañana en la estricta intimidad por deseo de las familias de las víctimas.

La alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, manifestó este domingo a través de un comunicado su "más sentido pésame" a los familiares de los tres vecinos de la localidad que resultaron muertos en el fatal accidente y expresó sus condolencias en nombre de la corporación municipal, de toda la ciudad y en el suyo propio.

Las víctimas son un matrimonio de 74 años y un hombre de 68 que había sido cartero durante muchos años en Sabiñánigo. La mujer de este último, de 67 años, se sigue recuperando en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza de las lesiones graves que sufrió y que obligaron a trasladarla en el helicóptero del 112. Mientras, el conductor del otro vehículo, un hombre de 53 años vecino de Valencia, también resultó herido y fue evacuado al San Jorge.

La fallecida era muy conocida y querida ya a que durante años trabajó en el servicio de ayuda a domicilio de la Comarca del Alto Gállego desde su puesta en marcha hasta que se jubiló. La presidenta, Lourdes Arruebo, también mandó su pésame a los hijos, hermanos y demás familiares de los tres fallecidos "porque perder la vida en circunstancias trágicas como esta es un golpe para ellos y para toda la comarca ya que somos colectivos pequeños donde casi todo el mundo te conoces", lamentó.

La Guardia Civil sigue investigando las causas por las que uno de los dos vehículos implicados invadió el carril contrario en el km 6,700, a la altura del pantano de Búbal, cerca de Biescas.

En ese mismo tramo se produjo otro accidente hace poco menos de un año los tres ocupantes de un coche resultaron heridos, uno de ellos grave, al chocar frontalmente con un autobús cuyos ocupantes resultaron heridos.

Pese a todo, los usuarios coinciden en afirmar que no es una carretera especialmente peligrosa. "Tiene sus curvas y es una carretera para no correr porque es de montaña pero en general está bien", afirmó José María Acín, del Aparthotel Búbal. También, Rosana Persiva, trabajadora del complejo residencial Búbal, admitió que "algunas curvas son cerradas pero si vas con cuidado y respetas la velocidad, no hay problema".

La alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada, llamó a la precaución porque al igual que durante la temporada de esquí "ahora empieza otra vez a haber mucho tráfico porque en el valle de Tena se mueve mucho turismo todo el verano y más los fines de semana".

Por su parte, el alcalde de Sallent, Jesús Gericó, sí que criticó la falta de mantenimiento por desprendimientos en algunas zonas como el túnel de Escarra.