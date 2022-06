San Lorenzo en Huesca: "Una fiesta y una devoción para todo el año"

Poco a poco, Huesca se prepara para sus fiestas en honor de San Lorenzo, que se celebran del 9 al 15 de agosto y que los últimos dos años se han suspendido debido a la pandemia, como la exposición sobre la devoción de los oscenses a su patrón que la basílica y la cofradía que llevan su nombre tenían previsto organizar en 2020 para conmemorar el primer centenario de la llegada a la ciudad de reliquia 'ex ossibus capitis' del santo, en 1920. Empezó a prepararse en 2018, pero la crisis sanitaria también la frenó. Finalmente, la muestra se ha inaugurado este viernes en el Centro Cultural Ibercaja (Palacio Villahermosa), donde podrá visitarse hasta el 15 de julio.

El párroco de San Lorenzo, Manuel Malo, ha destacado que poco después de la muerte del hoy patrón de Huesca, ocurrida el 10 de agosto del año 258 tras sufrir martirio, comenzó un gran devoción hacia él en la ciudad, donde había nacido en el 225. Este fervor empezó a manifestarse a partir de siglo IV, según se cree, en una pequeña iglesia o capilla extramuros, en el lugar donde en el siglo XIII se levantó un templo gótico del cual quedan en la actual basílica el atrio y la torre.

La devoción se fue extendiendo por el Reino de Aragón y, después por el resto de España de forma que la parroquia de San Lorenzo y otras iglesias de la diócesis fueron recibiendo donaciones para engrandecer su figura. La veneración, especialmente por parte de los oscenses, se mantiene.

NOTICIAS RELACIONADAS Culto a San Lorenzo en la basílica con aforos reducidos y sin procesión

La exposición 'San Lorenzo, una devoción que atraviesa el tiempo' presenta una pequeña parte de aquellas donaciones entre las que pueden verse pinturas, escritos, objetos de orfebrería, ropajes... que pertenecen a la Catedral de Huesca, el Museo Diocesano, la Biblioteca Pública, la Real Basílica de San Lorenzo, la Real Cofradía de San Lorenzo así como a iglesias y conventos de la diócesis y a cofrades y devotos.

Albahaca

"Nos permite observar detalles y elementos que no se han expuesto nunca y tenerlos no solo al alcance de la mano y los ojos sino del corazón"

Recibe al visitante el busto relicario de plata, que procesiona el 10 de agosto y está realizado en el siglo XVI. El autor de la pieza es desconocido, a pesar de las numerosas investigaciones llevadas a cabo por expertos, según ha recordado el delegado de Patrimonio de la Diócesis oscense, José María Nasarre. Una planta de albahaca, símbolo de su martirio y emblema de las fiestas patronales, luce junto a la escultura, que se ha protegido con un cristal.

El obispo de Huesca, Julián Ruiz, ha destacado que la devoción y la tradición de San Lorenzo "impregna el espacio y construye tejido social, nos vertebra como oscenses". El prelado ha calificado la exposición de "magnífica" porque "nos permite observar detalles y elementos que no se han expuesto nunca y tenerlos no solo al alcance de la mano y los ojos sino del corazón". Como ejemplo, se ha referido al tapiz "que aquí brilla y que en su ubicación habitual no está visible" y al cuadro que recrea la imagen del santo y que está colocado en su propio despacho, aunque en un lugar demasiado alto.

Julián Ruiz ha manifestado que la fiesta de San Lorenzo se celebra una vez al año, "pero es una vez para todo el año porque la devoción y tradición atraviesan el tiempo". "Ese encuentro fraterno que experimentamos los oscenses y todas las personas de buena voluntad que se acercan a nuestra ciudad, ese sentimiento de solidaridad se extiende, se dilata y prolonga a través de todos los días del año".

Aforo reducido

La priora de la Real Cofradía de San Lorenzo, África Moyano, ha agradecido la colaboración y asesoramiento recibido en la organización de esta exposición y, especialmente, el apoyo de las "cofradías hermanas", la del Santo Cristo de los Milagros y San Lorenzo Mártir y la de Nuestra señora de Loreto y San Lorenzo. Por su parte, el director del Centro Cultura Ibercaja, Roberto Cerdán, ha destacado el valor de las piezas que se exhiben. Asimismo, ha explicado que la entrada es gratuita, aunque se admiten donativos de 1, 5 y 10 euros que serán para las Conferencias de San Vicente Paúl. El aforo en la sala se ha limitado a 30 personas.

Este martes 14 de junio, a las 18.00 en el Centro Cultural Ibercaja, José María Nasarre y José Alegre hablarán de 'San Lorenzo en la Diócesis de Huesca y las reliquias de la liturgia' y el jueves día 16 se ofrecerá la conferencia 'Devoción y culto a San Lorenzo en Hispanoamérica y los orígenes de la Real Cofradía de Sa Lorenzo", a cargo de Rafael Nieto y Bizén D' O Río.