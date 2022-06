La Mala Rodríguez, Marc Seguí, Ixo Rai y Barón Rojo ponen el ritmo a San Lorenzo

El cartel de los conciertos para las Fiestas de San Lorenzo de Huesca, del 9 al 15 de agosto, ya tiene nombres. Ixo Rai, Marc Seguí, Amparanoia +Che Sudaka, la Mala Rodríguez +Queralt Lahoz y Barón Rojo protagonizarán las madrugadas musicales en el exterior de Palacio de Congresos, de carácter gratuito. La oferta se completa con la programación en la plaza de Navarra, elegida en consenso con las peñas; las verbenas en la plaza López Allué, con orquestas para todos los públicos, y el iberi@folk en General Alsina, lugar dedicado a las músicas tradicionales de España.

El concejal de Cultura y Fiestas, Ramón Lasasoa, ha presentado este miércoles la propuesta para las noches de San Lorenzo, primera parte del programa que se ha develado. El resto, el lanzador o lanzadora del cohete que inicia las fiestas, la concesión de la Parrilla de Oro de la ciudad o las actividades Prelaurentis, se irá dando a conocer en sucesivas semanas. Hace unos días se anunció el cartel de la feria taurina.

Lasaosa ha destacado las dificultades para componer la programación dada la gran demanda de artistas para los festejos del verano que ha conllevado la vuelta a la normalidad tras la pandemia. En todo caso, ha apuntado que todo está cerrado y solo queda por concretar algunos detalles. Asimismo, ha dicho que las Fiestas de San Lorenzo 2022 serán una continuación de las de 2019 porque "nada cambiará de forma radical, se seguirá el mismo esquema".

Los conciertos de la explanada del Palacio de Congresos comenzarán a las 0.00. El 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, se subirá al escenario Ixo Rai!, el grupo aragonés que ha regresado veinte años después de su separación con su folk-rock reivindicativo. La noche siguiente será el turno de Marc Seguí, artista mallorquín que convocará a un público de 14 a 23 años para corear canciones como 'Tiroteo' o '360'.

Amparanoia + Che Sudaka actuará el día 12. La banda liderada por Amparo Sánchez, que fue pionera en la música de fusión celebra su 25 aniversario junto a la agrupación de rock alternativo formada por artistas colombianos y argentinos.

La noche del sábado 13 de agosto será la hora de La Mala Rodríguez, una de las raperas españolas con más ventas y más premios internacionales que ya una clásica de la música urbana. Estará acompañada por Queralt Lahoz, quien mezcla 'hip-hop', 'rhythm and blues' y ritmos latinos y que ya estuvo en Huesca en agosto del año pasado. "Será una noche de mujeres empoderadas", ha señalado Lasaosa. Cerrará el programa un grupo mítico del rock español, Barón Rojo, que recalará en la capital oscense durante su gira de despedida alrededor del mundo. Tras finalizar los conciertos en este escenario, situado junto al recinto de las ferias, un DJ animará la madrugada hasta las 7.00.

En la plaza de Navarra la música empezará a las 23.00. Del 9 a 14 de agosto actuarán Flores & McEwen, Will Spector y los Fatus (ambos grupos son de Huesca), Dos pájaros y un trío (tributo a Sabina y Serrat), History of rock, con Tolo Pueyo a la guitarra, The Laura Cox Band, Mañambo, formación de Zaragoza con samba y rumba) y China Chana, que presentará su nuevo trabajo, 'Desde el patio'. El baile continuara hasta las 3.30 con un pincha discos.

Hace más de 20 años que la plaza General Alsina, en el corazón del casco antiguo, es el espacio donde se escucha el Iberi@huesca folk. Este año, Belsech Rodríguez hará sonar el timple canario, los gallegos Ailás harán bailar a los espectadores con su sección de viento y la Banda Morisca interpretará los ritmos heredados a través de las diferentes culturas que llegaron a Andalucía. Olga y los Ministriles, con Eduardo Paz, podrán el broche de oro con el homenaje a Aragón.

La plaza López Allué continuará siendo el territorio de las verbenas, por la tarde y por la noche. Nueva Alaska, Fania Perfect, Energy Show, Estrella Central, Cimarrón y Junior's animarán a los oscenses de todas las edades en un escenario que en los últimos años ha convocado a muchos jóvenes.

La programación para las noches de San Lorenzo suma más de 100 horas de música gratuita, ha señalado el concejal. El presupuesto destinado a este apartado festivo, solo en cachés es de 240.000 euros. Ramón Lasaosa ha comentado que en el Prelaurentis, fechas que anteceden al inicio de las fiestas, también habrá conciertos.