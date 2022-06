Las familias de Nueno claman por un transporte escolar seguro tras varios años de "incidentes graves"

"¡Transporte decente para esta buena gente!". Este ha sido uno de los gritos que se han escuchado en la protesta que han protagonizado los alumnos del colegio de Nueno y sus familias, que este viernes han ido caminando a la escuela, perteneciente al CRA Montearagón y que está ubicada en la Urbanización Parque de Guara, para exigir una mayor seguridad en su ruta de transporte escolar. En respuesta a ello, fuentes del departamento de Educación han asegurado que el Servicio Provincial se ha reunido en varias ocasiones con las familias afectadas y que están trabajando "para dar una solución al problema".

Como han explicado Laura Pueyo y Adrián Eiras, miembros de la amypa, al colegio asisten una treintena de niños y niñas de Arguis, Arascués y Nueno de entre 3 y 12 años de edad, y 25 de ellos tienen concedido el servicio de bus. Sin embargo, la mayoría no lo utilizan desde un incidente ocurrido en noviembre, cuando el vehículo se quedó parado en uno de los túneles del puerto de Monrepós. Unas semanas antes, en octubre, sufrió otra avería y los escolares tuvieron que completar el trayecto hasta la escuela caminando por el arcén de la carretera.

Los escolares han ido hoy andando varios kilómetros hasta el colegio para mostrar su descontento por las numerosas incidencias que llevan sufriendo con el autobús en los últimos cuatro años

Estos son solo dos de una larga lista de "graves incidentes" que llevan registrando en los últimos cuatro años. Entre ellos, olvidarse a una niña dormida en el interior del autobús. "Menos mal que la maestra se dio cuenta y llamó a su madre y entonces descubrieron que estaba dentro del bus, cuando tienen la obligación de revisar que está vacío cada vez. Estaba aún en el parquin del colegio, pero si no, se hubiera vuelto a Huesca con la niña dentro", critican. También se quejan de que el vehículo ha llegado en más de una ocasión con las ruedas desgastadas y otra vez con una ventanilla rota. "¿Tenemos que hacer una revisión cada vez que viene a buscar a los niños y niñas?", se preguntan.

Laura Pueyo y Adrián Eiras han dejado claro que la protesta de este viernes "no es un calentón, sino que después de muchos escritos y muchas reuniones, hemos sido muy pacientes pero creemos que hemos agotado todos los pasos que podíamos dar y ya no podemos continuar así porque nos parecen incidentes suficientemente graves y no vamos a esperar a que pase algo con los niños dentro del bus".

En este sentido, no entienden que pese a sus reiteradas quejas y denuncias, Educación haya renovado la concesión con la misma empresa dos años más "porque se agarran al contrato pero si todo lo que ha pasado no es motivo suficiente para rescindirlo, ¿qué tiene que ocurrir?", denuncian.

Las familias de Nueno reclaman a la concesionaria "unos pasos convincentes" para poner fin a este problema después de cuatro años "y si no, que no sea el dinero el que ponga en riesgo la seguridad de los niños". Además, advierten de que la necesidad se agravará aún más el siguiente curso ya que está previsto que se incorporen ocho alumnos más. Tienen previsto continuar con las movilizaciones durante lo que queda de curso y, si no se soluciona el problema, también a partir del próximo.