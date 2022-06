La Diputación de Huesca restituye a Cristian Royo al no poder acreditar su expulsión de Ciudadanos

El culebrón del caso del diputado provincial de Ciudadanos Cristian Royo suma un nuevo capítulo. La Diputación de Huesca lo ha restituido este miércoles como portavoz del Grupo Mixto al no haber poder acreditar su expulsión de Cs, ya que todavía no es oficial. La institución deja así sin efecto el decreto firmado la semana pasada por el presidente, Miguel Gracia, en el que se le cesaba como portavoz, pasaba a ser diputado no adscrito y se disolvía el Grupo Mixto, en aplicación del pacto antitransfuguismo. Esto conllevaba la pérdida de la nómina del diputado de 42.493 euros anuales por dedicación exclusiva y de la asignación de 91.500 euros al grupo político para gastos de gestión y mantenimiento.

La razón de esta marcha atrás es que la Diputación, pese a sus reiterados requerimientos, no ha podido obtener hasta ahora "una comunicación fehaciente" de la situación de Royo en Ciudadanos, aunque conocía por los medios de comunicación desde el pasado 6 de mayo la noticia de su expulsión tras la tramitación de un expediente disciplinario relacionado con irregularidades en las cuentas del grupo. El propio diputado la había confirmado a funcionarios de la Diputación. El 18 de mayo, la DPH envió un requerimiento a Royo y a Ciudadanos. Dos días después lo reiteró a través de un burofax, y el pasado día 26 se envió otra comunicación a la secretaría de Organización de la formación política. No ha recibido contestación a ninguno de ellos.

Royo, que todavía debe a la institución 24.000 euros de gastos no justificados de su grupo de 2021, presentó un recurso de reposición solicitando la anulación del decreto de destitución. La Diputación ha estimado parcialmente el recurso y lo reintegra como diputado del Grupo Mixto hasta que no tenga comunicación oficial de su expulsión, restituyendo sus derechos económicos.

Así lo ha comunicado Miguel Gracia en el pleno de la Diputación de Huesca que se celebra este miércoles, que sí ha ratificado su cese como diputado delegado de Programas Europeos y como representante en el Patronato del Estudio General, en la sociedad de promoción turística Tuhuesca y en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Pirineos-Pyrénées, ya que estos cargos son potestativos del presidente.

En la sesión ha intervenido Royo, que solo ha estado apartado unos días de su cargo como portavoz. Ha aclarado que él nunca negó la existencia de un expediente disciplinario, pero todavía está en plazo para recurrir su expulsión frente a la comisión de garantías. Por eso el partido no podía confirmar la expulsión. El diputado agradeció que se haya aceptado su recurso. Por su parte, Miguel Gracia, ha justificado su actuación "en función de los informes técnicos", basados a su vez en que el propio Royo confirmó su expulsión. "Los funcionarios actuaron porque usted les comunicaba eso", ha dicho.