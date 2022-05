El Camping Boltaña, premiado a nivel europeo: "Llevamos el nombre del pueblo y es un triunfo para todos"

A Raquel Rodríguez, responsable del Camping Boltaña, le ha llegado un regalo totalmente inesperado coincidiendo con su décimo aniversario al frente de este negocio turístico de la Comarca del Sobrarbe. La reputada guía verde ACSI, especialista en cámpines y líder en Europa, acaba de reconocer este resort pirenaico como el mejor campin para senderismo y ciclismo de España, un galardón que no ha podido llegar en mejor momento para esta familia de Huesca.

"Este premio es una guinda. Parece que es el regalo de nuestros 10 años, el decir: 'Venga chicos, seguid aquí'. Nos ha hecho muchísima ilusión. Primero, porque somos un punto de destino y Boltaña es un referente en todo el Pirineo aragonés; y segundo, porque Zona Zero está haciendo un trabajo impresionante. Yo estoy muy orgullosa por mi campin y por todo lo que rodea a esto. Volver a poner Boltaña en el punto de mira es importante para mí y para la comarca que estamos haciendo entre todos", confiesa esta catalana afincada desde hace una década en el Sobrarbe, donde decidió mudarse con su familia para llevar este campin.

De ocho centros turísticos que han sido premiados en España, el suyo ha sido reconocido por los campistas europeos en la categoría de senderismo y ciclismo, recibiendo así uno de los galardones más prestigiosos en el mundo del campin. La noticia, confiesan, les pilló por sorpresa, aunque la han recibido con los brazos abiertos tras dos años complicados por la pandemia. "Me enteré por un compañero del sector que lo leyó en prensa interna y salían los reconocimientos. Cuando vi que éramos ocho cámpines de toda España y estaba Boltaña entre ellos, me hizo super feliz. Si te presentas a una competición lo das todo, pero cuando no haces nada y son los clientes los que te valoran... para mí no hay palabras", reconoce esta empresaria, que rompe orgullosa una lanza por su proyecto y por el turismo de interior.

"Nos vinimos aquí con dos mochilas vacías y estamos luchando muchísimo"

"Este no es un macrocampin. Somos un campin pequeño, de interior, con un matrimonio joven detrás. El premio ha sido la guinda a nuestro trabajo, pero pone también en valor lo que nos rodea. Traer gente aquí siempre es más costoso. No es lo mismo un campin de interior que uno de playa. El propio premio, que mis compañeros de la costa ya lo tienen, aquí aún no lo hemos recibido, pero lo recibiremos. Aquí va todo más lento", comenta.

"Después de años de covid, ahora la guerra... Esto es un empujoncito. La ilusión para seguir"

Raquel Rodríguez, directora del Camping Boltaña, y su marido, Yasser Kandjaa, llegaron a la comarca hace diez años con la idea de cambiar de vida y vivir del turismo en el Pirineo. Hoy su proyecto de vida es un sueño cumplido, detrás del cual hay mucho esfuerzo. "No es lo mismo empezar en tu zona de confort y llevar un campin 40 años que nosotros que nos vinimos aquí con dos mochilas vacías y estamos luchando muchísimo. Han pasado tantas cosas en diez años que este premio, después de la covid, ahora la guerra, que da un miedo... Esto es un empujoncito. Esa ilusión para seguir, porque sobre todo quien vota son los clientes y es a nivel europeo, que son más de 10.000 cámpines los que hay", destaca Rodríguez.

Más allá del revulsivo que supone para ellos, aseguran que el premio que han recibido es también un bien muy preciado para la zona. "Llevamos el nombre del pueblo y, por tanto, es un premio para todos. Boltaña no es un campin muy grande y si traemos más gente, más trabajo habrá... Todo reconocimiento a nivel comarca es importante para nosotros. Ya sea un Callizo, un Barceló... aquí todo suma", subraya esta empresaria.

Este matrimonio aprovechó la pandemia para hacer mejoras. Este verano abrieron el bar y estrenaron las piscinas reformadas. R. R.

Sobrevivir a la pandemia

Diez años en el Sobrarbe han dado para mucho, y más teniendo en cuenta la crisis sanitaria y económica que les ha tocado vivir en los últimos años, y que a causa de la covid ha sido particularmente difícil para la hostelería y el turismo. "Para nosotros ha sido complicado. Estuvimos seis meses cerrados al principio, y al siguiente estado de alarma otros cinco o seis, pero en lugar de venirnos abajo nos dimos la vuelta. Nosotros nunca nos hemos centrando únicamente en el turismo nacional o extranjero, nos hemos diversificado mucho y eso nos ha ayudado. Hicimos también mejoras en el bar y este verano abrimos los bungalows y la piscina. No sé si somos inconscientes o valientes, pero creíamos que al estar cerrados era el momento de hacer obras y hemos aprovechado los dos parones para mejorar el campin, que ahora mismo es espectacular", cuenta orgullosa.

Su receta para capear esta crisis para por aprovechar la demanda, ahora que el sector turístico extranjero "se empieza a levantar", y adaptarse a los cambios sin descuidar a esa clientela local que les hizo en 2017 merecedores del premio a mejor campin familiar de España.

"La gente ahora tiene muchas ganas de desconectar, de oxígeno... Por eso el Pirineo está subiendo tanto. Desde aquí vendemos naturaleza pura. Vuelves a oxigenarte, a desconectar; la comida es espectacular... Creo que hay muchos valores en el turismo de interior y hay que decirlo porque no cuesta lo mismo una vaca aquí que en otros sitios. Igual que no cuesta lo mismo llevar ciertos servicios a un campin como el nuestro, que está a 600 metros, que a un Aneto", reconoce Rodríguez.

La guerra de Ucrania, cuyas noticias siguen con preocupación desde que empezó la invasión rusa, vuelve a complicar las cosas para el sector turístico, pero esta familia se muestra optimista. "Las distancias, el coste del gasoil... todo esto afecta. Pero yo tengo fe en que va a haber un repunte este año, y de hecho esta temporada pinta muy bien. Por lo pronto vamos a generar el mismo empleo. Luego dependerá todo un poco de la guerra y sus consecuencias, pero quiero pensar que esto va a terminar ya porque no tiene sentido… Yo tenía un miedo a la guerra tremendo. Y ahora a la viruela del mono. Pero también veo que hay ganas de disfrutar y de vivir. Turismo Aragón y turismo de interior lo están haciendo súper bien, y creo que aquí vamos a ser punteros este año", vaticina esta empresaria rural.

"Creamos destino, marca y Pirineo"

Para la directora del Camping Boltaña, las montañas que rodean su negocio constituyen un bien muy preciado para el turismo extranjero, en particular, para holandeses y belgas, muchos de los cuales acaban teniendo una doble residencia en Guaso y otros pueblos del entorno. "Al final estos países de montaña tienen colinas que son más bien planillas. Por eso nuestras cimas, los ríos y el clima les gustan mucho. Te subes a Broto y hace frío, pero aquí se está bien, y que te puedas bañar en el Ara en pleno mes de mayo tiene mucho valor para ellos. Lo disfrutan mucho", afirma Rodríguez, al hablar de un mercado "importante" para este pequeño campin de interior, como es el procedente de Holanda y Bélgica, que se vio "muy afectado" en estos dos años de pandemia.

"Al final ellos se quedan aquí tres semanas y el nacional esta cinco, seis o siete noches máximo. Y luego a nivel de salarios tampoco es lo mismo. Por eso van a tantos restaurantes cuando vienen aquí, porque en Holanda además es el triple de caro", apostilla.

"El haber cuidado mucho al cliente nacional nos ha salvado estos años"

En cualquier caso, Rodríguez no se olvida tampoco de una clientela nacional y local que les ha ayudado a sacar adelante el negocio en estos dos años de pandemia.

"Si te centras solamente en un turismo es peligroso, y a nosotros diversificar nos ha hecho mucho. El haber cuidado mucho al cliente nacional nos ha salvado estos años. Hacíamos campañas y las intentábamos alargar el máximo posible para dar continuidad al empleo, porque o cierras o es difícil. Así hemos conseguido que la campaña aguante hasta después del puente de diciembre, y eso para mí ya es un logro", confiesa.

Estos diez años de vida y trabajo en el Pirineo les dejan también alguna que otra experiencia para el recuerdo. Cuentan que cuando llegaron a este campin se cerraba al terminar el verano, y hoy presumen de haber conseguido que en "esas épocas tan malas" (como el otoño) se siga trabajando gracias a campañas tematizadas por Halloween y otras festividades.

"La primera vez que lo celebramos éramos nosotros dos el equipo y unas 20 personas. No había nadie, era el primer año y pensé que a lo mejor no les gustaba a los españoles, pero a día de hoy ya tengo reservas para Halloween. También es verdad que se ha vuelto muy español, pero la primera vez me morí de risa porque no conseguí traer a nadie. Ahora acabamos normalmente con lista de espera para ese puente", señala.

Las colaboraciones con otros proyectos locales son, a su juicio, otra de las claves que les ha hecho merecedores de este premio, por su vinculación con el senderismo y el ciclismo en el Sobrarbe. "Aquí tienes que unirte. La infraestructura que tenemos en un Pirineo no es la misma que en una costa, por eso la calidad que se ofrece es gracias al buen trabajo de toda la comarca. Yo siempre digo que una flor no se dedica a competir con otra que tiene al lado. Simplemente florece. Yo nunca he creído en la competición, sino en la lucha diaria y en las colaboraciones porque mi padre me crió así. Y lo que más me preocupa es que un negocio vecino no funcione, porque al final entre todos creamos un destino, una marca y Pirineo", concluye.