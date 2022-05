La FADI defiende el cambio de horario de las Aulas de Tecnificación de Jaca “porque no perjudica a nadie”

La polémica está servida respecto al cambio de horario de las Aulas de Tecnificación de Jaca. Los padres se han mostrado en contra de la modificación del horario lectivo, pero la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI), que gestiona las aulas, defiende que ha sido el Gobierno de Aragón el que ha propuesto este cambio y que todas las partes institucionales están de acuerdo en llevarlo a cabo. Un cambio, que al parecer está aprobado y se llevará a cabo el próximo curso 2022-2023

José Ricardo Abad, presidente de la FADI ha explicado que este año, el Gobierno de Aragón, “en un plan de mejora de las aulas, porque ha ampliados a otras localidades, le quería dar una vuelta al proyecto y a nosotros también nos consultaron el cambio de horario”. Se plantea que en lugar de que los alumnos vayan al instituto dos horas y luego a entrenar, comiencen la jornada entrenando. Una modificación que se ve “más práctica”, ya que después de comer acabarían hora y media antes “y tendrían más tiempo para descansar, realizar otro tipo de actividades, o lo que sea”. Todo lo que se ha creado con este cambio, por parte de una gran mayoría de los padres de alumnos, “no lo entendemos”, reconoce Abad, ya que se ha generado una “auténtica batalla campal”.

El presidente de la FADI insiste en que “estamos convencidos de que esto es lo mejor”, por ello no entienden la postura de una gran parte de los padres y madres de los alumnos, “porque no es un cambio radical”. Abad ha recordado que se han mantenido varias reuniones con las familias, una con la directora general de Educación y el director general de Deportes, y otra con Olga Alastruey, directora general de Personal de la DGA y exdirectora provincial de Educación. Según el presidente de la FADI, en esa última reunión se dijo que la decisión del cambio de horario la había tomado el Gobierno de Aragón para todas las aulas de la comunidad autónoma y Alastruey les explicó a los padres que hay “ciertos temas de educación que no se votan”.

José Ricardo Abad también ha defendido al director deportivo de la FADI, Carlos Lanes, contra el que están las familias, y “que lidera un proyecto de fondo y biathlon, pero que es compatible con las aulas, y parece que todos los problemas de las aulas vienen por el señor Lanes”. Pero “si por este cambio de horario puede llegar el patinaje sobre hielo -que se quiere incluir el próximo curso-, habrá que hacerlo y si en este caso el cambio beneficia al esquí de fondo, creemos que es bueno porque no perjudica al resto”, subraya Abad.

Por otro lado, la Asociación de familias de alumnos deportistas de ATD Hielo Aragón, ha recurrido las pruebas de acceso a las Aulas de Tecnificación de hockey hielo, ya que según dicen, no se ha publicado la convocatoria de la oferta de plazas ni las disciplinas. Además, no están en plazo y no se corresponden con las pruebas aprobadas por la DGA para el programa aún vigente de hockey hielo.

En este sentido, José Ricardo Abad ha defendido estas pruebas ya que “entendemos que no puede entrar cualquiera, que tienen que estar dentro deportistas que tengan cierto nivel, e incluso les podemos ayudar si alguno de ellos vale pero tiene que mejorar en algo”. Añade que son pruebas para nuevos alumnos, no para los actuales y que en el BOA no se ha publicado “porque todavía no ha salido la orden del Gobierno de Aragón para las aulas del curso 2022-2023”. La DGA “nos ha dicho que les parece buena idea realizar las pruebas de acceso, porque al final es dar una calidad a los programas, para que los alumnos-deportistas lleguen al más alto nivel”, concluye.