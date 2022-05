Huesca cambiará la norma del Casino que impide celebrar reuniones y actos políticos

Se construyó a principios del siglo XX como sede del Partido Liberal y funciona como colegio electoral pero ninguna de sus dependencias podrá ser utilizada en momento alguno como sede de partidos y lugar para reuniones de carácter político o de propaganda electoral. Es la paradójica situación de Casino de Huesca, edificio de carácter modernista que data de 1904, está declarado BIC (Bien de Interés Cultural) y cuyo uso y gestión está recogido en un reglamento. Pero la norma va a cambiar.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe (PSOE), ha pedido en el último pleno a la concejala presidenta del Círculo Oscense (nombre que también se da al Casino), Cristina de la Hera, que revise el criterio que impide la organización de actos políticos porque "es la única instalación municipal en la que esto está prohibido y es bueno que los espacios que dependen del Ayuntamiento acojan este tipo de actividades".

El artículo 3 de este reglamento establece que el edificio del Círculo Oscense "podrá utilizarse como sede de colegio electoral para todas aquellas convocatorias electorales que convoquen las diferentes instituciones, así como para la recepción del voto en consultas o referéndum legalmente convocados". Añade asimismo que, "sin perjuicio de las libertades individuales reconocidas en la Constitución vigente y en las Leyes que la desarrollan, quedan totalmente prohibidas en el recinto del Círculo Oscense las manifestaciones y actos políticos de toda clase".

Felipe recordó una vivencia personal al respecto. Según contó, "en el año 1977, cuando se inició la Democracia (las primeras elecciones municipales fueron en 1979), fui a hacer un mitin por el PSOE y el responsable del Casino en aquellos momentos, no elegido democráticamente, me dijo que en ese local no se hablaba de política". "No tiene sentido que en plena democracia estemos vetando actos políticos en edificios municipales".

Este reglamento es, no obstante, posterior a 2016, ya que el 30 de noviembre de aquel año el pleno municipal aprobó la extinción a la Fundación Pública Círculo Oscense. Por ello, manteniendo el destino del edificio para su finalidad cultural, artística, científica y social, el Ayuntamiento consideró necesario aprobar una normativa que ordenara el uso y gestión del edificio.

El grupo de Con Huesca Podemos Equo no está de acuerdo con el cambio que propone el alcalde. Su portavoz, Óscar Sipán, ha explicado que "los casinos, los ateneos y los círculos han proclamado siempre su no injerencia en la política, convirtiéndose en espacios decisivos para el avance de la sociedad y de la cultura". A este respecto recuerda que el reglamento de uso define en su preámbulo que "el edificio fue cedido al Ayuntamiento de Huesca con la carga de mantenerlo para fines culturales" y que en el artículo 4 recoge que su finalidad será la de "organizar y desarrollar toda clase de actos y manifestaciones de carácter cultural, científico, artístico y social".

"Ha costado mucho erradicar la idea de que el Casino es un entorno masculino, burgués y elitista, para que Luis Felipe decida romper las reglas y dejarlo en brazos de la política"

Sipán ha manifestado que "ha costado mucho erradicar la idea de que el Casino es un entorno masculino, burgués y elitista, para que ahora Luis Felipe decida romper las reglas y dejarlo en brazos de la política". "Debemos evitar la utilización partidista de una institución municipal, para que no termine siendo un cortijo del que gobierna”, ha sentenciado el portavoz de Con Huesca Podemos Equo.

El edificio del Casino de Huesca, propiedad del Ayuntamiento, está declarado Bien de Interés Cultural desde 2007 en la categoría de Monumento, y "es uno de los pocos edificios modernistas que conservamos, además de ser uno de los lugares más bellos y menos visitados de la ciudad de Huesca", ha apostillado Sipán.

En la zona de la antigua Escuela Municipal de Jota se aprecian desconchones. Heraldo.es

Por otra parte, el grupo municipal del PP ha denunciado el deterioro de parte de la fachada del Círculo Oscense, "que presenta desconchones y grietas que podrían llegar a afectar a estructuras exteriores". Este deterioro se localiza especialmente en el sector de la antigua Escuela Municipal de Jota, donde "se aprecian claramente daños causados por la humedad, pérdidas en el cubrimiento de la fachada y grietas que dañan la balaustrada que rodea la terraza".

Los populares denuncian la "desidia" del gobierno municipal y acusan a Luis Felipe de incumplir la "obligada vigilancia" del patrimonio oscense. El PP pedirá explicaciones por el "evidente desinterés" al que está sometido el edificio y reclamará actuaciones inmediatas para solucionar los problemas hallados y "estudiar en profundidad el estado general de la fachada para detectar, de haberlos, posible peligros estructurales".