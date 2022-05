Adif renovará tres estaciones cerradas de la línea Zaragoza-Lérida que los usuarios piden reabrir

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) invertirá 150.000 euros en la renovación de tres pequeñas estaciones de la línea ferroviaria Zaragoza-Lérida que actualmente se encuentran cerradas y en un estado de franco deterioro (Selgua, El Tormillo-Lastanosa y Marcén-Poleñino). Los usuarios reclaman que se aproveche este lavado de cara para reabrir las instalaciones para dar de nuevo servicio y fomentar con ello el uso del tren.

Según explica Adif, la ejecución del presente contrato de obras se enmarca dentro de las actuaciones de construcción, mantenimiento, administración y explotación de las líneas ferroviarias que tiene atribuidas. Y en particular, estas se encuentran incluidas en el Plan de mejora y adecuación de gabinetes de circulación y estaciones.

En cada una de las estaciones se van a subsanar una serie de deficiencias como rehabilitaciones, apuntalamientos y pintado de fachadas, retejado de cubiertas, desbroce de entornos, demoliciones de edificaciones obsoletas, preinstalación de aire acondicionado, instalación de iluminación LED, sustitución de puertas; preparación para instalar un wc químico... Las partidas reservadas son de 67.502 euros para El Tormillo Lastanosa, 42.475 para Selgua y 39.175 para Marcén-Poleñino.

Vicente Guerrero, portavoz del colectivo Monzón no pierdas el tren, asegura que el tren pasa de largo por Selgua por lo que no puede subir ni bajar nadie, de ahí que pidieran a través del Ayuntamiento que se reclamara a Renfe y Adif la reapertura de la estación "aunque no han contestado todavía", lamenta. Valora que se vaya a rehabilitar el edificio ahora "pero lo lógico sería luego darle uso". Precisamente este domingo 29 de mayo celebrarán en Monzón la concentración número 100 para seguir reivindicando la recuperación del tren entre Binéfar y Lérida y a más largo plazo que se inicien negociaciones entre el Gobierno de Aragón, la Generalitat de Calatuña, Renfe y Adif para poner en marcha un servicio de cercanías entre Lérida y Monzón.

También Raúl Rivarés, de Monegros no pierdas tu tren, solicita reabrir la estación de Marcén-Poleñino que está cerrada a cal y canto "porque igual hace 30 años que no para ningún tren", estima. "A eso jamás vamos a renunciar porque ya que vas a invertir dinero en mejoras y tienes las infraestructuras, poco les costaría a los trenes detenerse y salir en todas las estaciones", subraya. A su juicio, el principal problema de esta línea es que no dispone de doble vía "por lo que con la barbaridad de tráfico que tiene de mercancías, en algún sitio se tienen que cruzar y estas pequeñas estaciones se utilizan precisamente para eso como paradas técnicas". Y aunque valora estas mejoras, también cree que con este dinero "poco van a poder hacer, porque en el momento en que se desocupa una infraestructura se echa a perder y están muy deterioradas". Algo que atribuye a la falta de personal, que propicia el vandalismo.

Sergio Gambau, alcalde de Peralta de Alcofea, también había reclamado en varias ocasiones al Adif la mejora de la estación de El Tormillo-Lastanosa "porque está bastante deteriorada y como mínimo deberían adecentarla un poco y retirar un vagón quemado que lleva años abandonado". En su opinión, la reapertura supondría un gran beneficio para la zona "porque además somos el único municipio de la comarca del Somontano con estación de tren y nos gustaría que estuviera de nuevo en servicio".